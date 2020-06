Büntetésnek nevezte Dorin Florea húszéves regnálását Soós Zoltán

Az ehető gombák többségének mérgező párja is van, ezért körültekintés szükséges

Sok a gomba idén, és a kijárási tilalom feloldásával sokan is gombásznak. A szakértő szerint azonban nem árt az óvatosság, hiszen minden ehető gombának van mérgező „testvére” is. A gombászattal foglalkozó egyesületeket is érdemes a gombák beazonosításáért felkeresni.