Búcsú a Perkőn az államalapító király emlékére

ez a nap minden magyar számára, bárhol is legyen az élettere, csodálatos alkalom az ünneplésre.”

Gondolnunk kell a határon túli testvéreinkre, akik az anyaországban és a többi leszakított területeken ma is egyek velünk, és ezen a napon díszbe öltöztetik a szívüket. Mi ma is azt tudjuk ünnepelni, hogy van hitünk. Van bennünk szeretet a szülőföldünk és minden nemzettársunk iránt, éljen az bárhol a nagyvilágban”

A tűző nap ellenére az idei szentmise is tömeget vonzott

Erdély és Székelyföld közös alkotás, mindannyiunk közös tulajdona. Mindannyiunké, akik azt akarjuk, hogy Székelyföld azoké legyen, akik megdolgoznak, megküzdenek és áldozatot hoznak érte. Azoké legyen, akik akkor is szeretik, amikor nem könnyű szeretni. Azoké legyen, akik akkor is hazajönnek, amikor esetleg máshol könnyebb az élet. Sőt azoké, akik akkor is maradnak, amikor nem könnyű itthon maradni. Igen, azt akarjuk, hogy Székelyföld azoké legyen, akik hisznek benne!”