Bozótosból szabadidőpark

A Segesvári út, Méhész és Szorgalom utcák által körbevett, csaknem négyhektáros területen 2022 májusában fogtak neki a munkálatoknak. Ma már állnak a sporteszközök, a játszótér elemei, de a szabadtéri színpad és kilátó is kész van. A mellékhelyiségek is elkészültek és a parkolót is kialakították, lesz itt kutyasétáltató és futópálya is.

Hirdetés

Mint Borsos Csaba, a marosvásárhelyi városháza képviselője elmondta, többrendeltetésű park áll majd a vásárhelyiek rendelkezésére, ahol