Bővítenek, újítanak, festenek – munkatelepek a marosvásárhelyi iskolákban

Európai uniós, országos és helyi alapokból nagy munkálatok zajlanak több marosvásárhelyi oktatási intézményben. Nemcsak az épületeket újítják fel, hanem a berendezéseket is több helyen cserélik, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a didaktikai eszközök beszerzésére, illetve a laboratóriumok felszerelésére.

Mint a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivőjétől, Borsos Csabától megtudtuk, jelenleg városszinten az egyik legnagyobb munkálatok a német tannyelvű osztályokkal is működő Friedrich Schiller Általános Iskolában zajlanak.

Jelenleg Marosvásárhelyen a Friedrich Schiller Általános Iskolában és a Gheorghe Șincai Szakközépiskolában zajlanak a legnagyobb beruházások uniós és helyi pénzalapokból is. De szinte minden iskolában kisebb munkatelepek vannak: javítanak, festenek, vezetékeket cserélnek.

Uniós pénzalapokból, de helyi alapokból is zajlanak a munkálatok. Az idei költségvetésben több mint tízmillió lej van jóváhagyva erre a nagylélegzetű munkálatra, ebből 8,5 millió lej uniós forrásokból.

De hasonlóképp nagy munkálatok zajlanak a Gheorghe Șincai Szakközépiskolában, amelynek teljes felújítása zajlik, még a tanműhelyeket is modernizálják, amelyekre hétmillió lejt nyert a város uniós pénzalapokból.

A Víztelep utcában szintén uniós pénzalapokból bővítik és korszerűsítik az épületet, ahol bölcsőde fog működni. A tavaly felújított Ion Vlasiu Szakközépiskolában idén nyáron is munkatelep van, hiszen felújítják az ebédlőt, a bentlakást, az udvart és sporttermet.

Kisebb, de fontos munkálatok

A helyi költségvetésben idén valamivel több mint húszmillió lejt foglaltak be az oktatási intézmények belső felújítására, a fűtésrendszerek cseréjére, az osztálytermek és mosdók korszerűsítésre. Ezek a munkálatok is most, a nyári hónapokban zajlanak.