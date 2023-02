Borszék: a költségvetés 84 százalékát beruházásokra költik, az önrészekkel viszont gondok lehetnek

Mik József, Borszék polgármestere egy beruházásokban gazdag 2023-as évet lát maga előtt, de a problémákat is látja: „Mi is, mint minden önkormányzat, amely uniós, vagy kormányzati alapokból támogatott fejlesztéseket folytat azzal szembesülünk, hogy az önrészek a drágulások miatt nagyon megnőttek. Ha a kormány nem hoz egy általános intézkedést ennek a megoldására, akkor nagy bajok lesznek az országban.

Borszék idei jövedelme mintegy 45,4 millió lejt tesz ki, ez 23 millió lejjel több, mint a 2022 elején tervezett költségvetés. Ebből több, mint 30 millió lej az európai uniós projektekből elnyert pályázatok értéke.

Ütemterv szerint halad a Zimmethausen Iskolaközpont épületének teljeskörű felújítása, ezt a következő tanév kezdetéig be is kellene fejezni. Tervezés alatt van a felsőborszéki kultúrotthon modernizálása, tavasszal a kivitelezés is elkezdődne. Szociális lakások épülnek, itt is hamarosan kezdődhet a munkálat. A középületek fűtését biztosító biomassza fűtésrendszer viszont napokon belül elkészülhet, következhet a rendszer tesztelése.