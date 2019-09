Bölöni Lászlót szeretné Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltjének az EMNP

Csomortányi István és Brassai Hunor számít a vásárhelyi magyar közösség jelenlétére az október 1-ei figyelemfelkeltő rendezvényen • Fotó: Haáz Vince

Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr után október első napján Marosvásárhelyen is megszervezik a tiltakozó eseményt, hogy a magyar közösség közvetlenül is hallathassa a hangját – mondta.

A keddi sajtótájékoztató másik témája a 2020-as önkormányzati választásokra való felkészülés volt. Brassai Hunor arra hívta fel a figyelmet, hogy

szeretnék, ha a három magyar párt egyetértésre jutna Marosvásárhelyen, és egy olyan hárompárti koalíciós listát állítana, amely meghozná a marosvásárhelyi magyar szavazók választói kedvét.

Ugyanakkor egy olyan polgármesterjelöltet indítanának, aki köztiszteletben álló, politikán felüli személyiség, akinek a neve már korábban is felmerült.

Bölöni Lászlóról van szó, akiről még nem tudható, hogy vállalná-e vagy sem a megmérettetést, de eséllyel indulhatna, hiszen nem csupán a magyar közösség népszerűségét élvezi, de a románokét is

– hangzott el a sajtótájékoztatón.

Csomortányi úgy fogalmazott, egyre kevesebb az idő, és a vásárhelyi magyar közösséget hét irányba próbálják széthúzni, ha nem születik meg az együttműködés. Az MPP, az EMNP és az RMDSZ, a sok magyar számára is szimpatikus POL, de az USR és a PLUS is a magyarok voksára is startol – magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy RMDSZ-en belüli széthúzás is megosztja a közösséget.