Bocsos medve sétál Farkaslaka utcáin

korábban írtuk Most a farkaslakiakon volt a sor, hogy a medve miatt aggódjanak Medvét észleltek a lakók pénteken éjjel Farkaslakán, akik a 112-es segélyhívószámon jelentették az esetet – közli a Hargita megyei tűzoltóság.

A községközpontban sem példa nélküli az eset, de Farkaslaka mellett több, a községhez tartozó faluból is jelezték, hogy a nagyvadak lakott területen ólálkodnak: Nyikómalomfalván előbb egy családi háznál okozott riadalmat egy medve, majd többször is vissza ment a falu területére, ugyanakkor Kisfaludban illetve Pálfalván is többször kellett már a RoAlerten keresztül figyelmeztetni a lakókat nagyvadak jelenlétére.