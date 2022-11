„Nyugi, jó lesz!” És jó lett. Megnyitott a Platz Dining

Ismerősen csenghet a Platz név a csíkszeredaiak számára: 2019 óta működik ilyen néven kávézó a Szabadság tér mellett, néhány napja pedig Platz Dining márka alatt éttermet is nyitottak. Nem is akármilyent. Az egykori helyi hokikedvenc, Bíró Tamás és családja újabb nagyszerű vendéglátóipari egységében jártunk, ahol minden perc élmény volt.

2022. november 18.

Sok jó ember kis helyen is elfér – tartja a mondás, ami hatványozottan igaz a november 16-án megnyílt étteremre: a Mihai Eminescu utcában található bisztróban 9 asztal 32 ember fogadására alkalmas, ami nem nagy, ám a nagyszerű térkialakításnak és a harmonikus színhasználatnak köszönhetően ez egyáltalán nem feltűnő. „A vendéglátással még profi játékos koromban ismerkedtem meg, amikor 2019-ben megnyitottam a Platz Cafét. Aztán egyik napról a másikra jött a koronavírus, és az egészet be kellett zárnom” – emlékezett vissza a bő két évvel ezelőtti történésekre a volt hokijátékos, aki, ha nehezen is, de átvészelte ezt a periódust. Az újraindulás után egyre népszerűbb lett a hely, és feleségével, Beával eldöntötték, hogy szintet lépnek – és nagy szerencséjük volt, hiszen épp a már meglévő kávézójuk mellett vált kiadóvá egy számukra megfelelő üzlethelyiség.

Először csak szendvicsezőben gondolkodtunk, ám Szőcs Előd barátunk csakhamar ráébresztett, hogy ebben a helyben ennél több van. Így döntöttünk végül a bisztró megnyitása mellett

– ismertette a házaspár a hely koncepcionális kialakulásának történetét, akik ez év elejétől folyamatosan szépítik és csinosítják a helyszínt azért, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a vendégeknek.

Bíró Tamás tulajdonos a Platz Diningban Fotó: Veres Nándor

„Idén februárban fogtunk hozzá a tatarozáshoz, ami nagyon sokszor kilátástalannak tűnt. Amikor pedig úgy éreztük, hogy ennek semmi értelme és már belefáradtunk az egészbe, akkor mindig valamelyikünknek szájából elhangzott a »Nyugi, minden jó lesz!« mondat, aminek hatására tovább folytattuk a munkát” – mesélte mosolyogva a Bíró család minden egyes tagja nagy egyetértésben a felújítás történetét, amiben elengedhetetlen szerepe van a Think Innolab & Design munkatársainak is. Ők voltak ugyanis azok, akik megálmodták a koncepciót és kivitelezték azt úgy, hogy a terek funkcionálisak legyenek, ugyanakkor kiegyensúlyozottságot és kényelmet biztosítsanak mind a vendégek, mind pedig az ott dolgozók számára. „A tervező cég mellett ugyanakkor édesapánknak is létfontosságú szerepe volt a hely megvalósításában. Ő fáradhatatlanul, minden ledolgozott munkanap után idejött, pultot tervezett és faragott, italtartó falat épített, ugyanakkor nélkülözhetetlen szerepe volt abban is, hogy felépült a 4000 darab csempéből álló fal” – vette át a szót most Bíró Ádám, a Tamás öccse, aki szintén oroszlánrészt vállalt a hely kialakításában.

Igényes belső tereket és korszerű megvalósításokat láttunk a bisztróban Fotó: Veres Nándor

Pont ekkor csatlakozott a beszélgetéshez az előbb már említett Szőcs Előd, aki hokis pályafutása után gasztrotanácsadóként találta meg boldogulását. Tőle tudhattuk meg azt, hogy a Platz Dining ugyan rövid étlappal rendelkezik – az összes fogásuk elfér egyetlen A3-as oldalon –, de

az ételeket igyekeznek nagyrészt helyi alapanyagokból összeállítani úgy, hogy a húsfogyasztók mellett a vegetáriánusokra is gondolnak.

„Itt mindenki megtalálja a számára megfelelő fogást: az ismertebb marhahúsleves és lasagne mellett vannak a vidékünkön kevésbé elterjedt ételek is” – ismertette a menüsort a gasztrospecialista, aki igyekszik minden fogásba belevinni egy kis csavart az egyediség érdekében. „Természetesen vannak nálunk is kuriózumok: az egyik ilyen a

füstölt pisztrángleves, amit ezelőtt 330 évvel jegyeztek le először egy tenyér méretű szakácskönyvbe Csíksomlyón a ferences kolostorban.

Nyilván a kor ízlésvilágának megfelelően ezt egy picit újragondoltuk, de az alaprecept tökéletesen megfelel a XVII. században leírtaknak” – avatott be különböző műhelytitkokba a séf, aki saját maga válogatta össze a Platz Dining szakácscsapatát Székelyföld minden szegletéből. A jelenlegi menü ugyanakkor időszakos, vélhetően jövő év februárjától teljesen cserélni fogják. „Készülünk téli és nyári ételsorral is, ami mellett ház ajánlatát is tervezünk. Ez utóbbi szezonális gyümölcsökből, zöldségekből és húsokból áll majd össze, amelyet majd bizonyos napokon lehet megrendelni a vendéglőben” – ismertette utóbbi elérhetőségét Szőcs Előd, aki ezután egyből távozott is, hiszen sok feladat várt még rá a konyhában.

Ottjártunkkor sokan fogyasztottak gombás rizottót. Mi sem hagyhattuk ki Fotó: Veres Nándor

„Az elmúlt években rájöttem arra, hogy nem könnyű a vendéglátás. Ezt ügyesen és okosan kell csinálni ahhoz, hogy fennmaradjunk, de ha ez sikerül, akkor

ez az egység a város ékkövévé is válhat”

– állítja immár Bíró Tamás, aki a siker egyik titkát a jó minőségben, a megfelelő méretű adagokban és az állandó megújulásban látja. Az ügyvezető emellett a változatos borkínálatot is kiemelte: a fehér-, rozé- és vörösborok egyik legnagyobb választéka náluk található a városban, mindemellett további italok árusításában is gondolkodnak már rövid távon.

Csapatban nőttem fel, így tudom mit jelent összetartani őket

– tért ki a Platz Dining munkatársaira a tulajdonos, akit arról faggattunk, hogy mennyire nehéz egy jó közösséget formálni ilyen rövid idő alatt a bisztróban. Bíró Tamás eddig mindenki munkájával teljesen elégedett, a fiatal csapat ellenére meglepően hamar megtanulták a szakma csínját-bínját, mindemellett gyorsan összekovácsolódtak. És ha már ott jártunk, akkor természetesen kóstoltunk is: a füstölt pisztrángleves nem maradhatott ki a menüsorból, emellett terítékre került egy olasz módra készített lasagne, egy finom saláta és egy rizottó is, de a rákos linguini és egy, a kolléganő által fogyasztott füstölt pisztrángos szendviccsel is megismerkedhettünk. Az ízek pedig lenyűgöztek:

minden a helyén van, az ételek ízlésesen tálaltak és kellemesen fűszeresek, mindemellett számos új gasztronómiai élményt nyújtottak nekünk,

amit eddig a régióban nemigen tapasztalhattunk.

A rákos linguini mellé finom száraz fehérbor dukál Fotó: Veres Nándor