„Nincs olyan patak, ami ezt a mennyiséget megitta volna”

Rövid időn belül több mint tíz településre riasztották a Maros megyei tűzoltókat hétfőn éjszaka a nagy mennyiségben lezúdult esővíz okozta áradások miatt, ezért a sürgősségi operatív csapat bevetésére is szükség volt. Udvarfalva alpolgármestere számolt be a károkról, akinek a saját udvarát és nyolc virág-fóliasátrát is elárasztotta a felsőbb utcákból érkező víz.