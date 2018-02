„Nem várt akadályok” miatt csak találgatni lehet, mikor fejezik be a reptérfelújítást

• Fotó: Haáz Vince

A kifutópályája felújítását végző cégek, a PORR Construct Kft. és a Geiger Transilvania Kft. által alkotott társulás kérésére december 18-án Maros Megye Tanácsa jóváhagyta a munkálatok felfüggesztését, azzal a magyarázattal, hogy

az alacsony hőmérséklet és a kedvezőtlen időjárás veszélyeztetik a munkálatok minőségét.

Addig is, amíg a munka szünetel, a kivitelező vállalta a már elvégzett munkálatok konzerválását. A megyei tanács sajtóközleményében arra is kitért, hogy amennyiben az időjárás megengedi, a felújítást a határidő lejárta előtt is újrakezdheti a kivitelező, de akár a meghosszabbítását is kérheti, amennyiben úgy véli, a körülmények nem megfelelőek.

Szerdán Peti Andrástól, a repülőtér igazgatójától szerettük volna megtudni, hogy február elsején elkezdik-e a felújítási munkálatokat, vagy sem. Az igazgató a megyei önkormányzathoz irányított, mint akik e témában illetékesek. Ott Lukács Katalin szóvivőtől megtudtuk, a cég kérte a munkálatok további szüneteltetését, amit az önkormányzat jóvá is hagyott február 28-áig. Az időjárási körülmények ugyanis nem csupán a levegő hőmérsékletére vonatkoznak, de a talaj állagára és hőmérsékletére is. A jelenleg tapasztalható tavaszias idő egy-két nap alatt téliesre válthat, és akkor az ország más részéből fölöslegesen szállítják ide a munkagépeket. Később már kibővítette a magyarázkodást a megyei tanács elnöke, aki szerint

olyan, előre nem várt akadályok is felmerültek, amelyeket meg kell oldani, és amelyek miatt tovább tolódnak a munkálatok.

Péter Ferenc az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozott arról, hogy az 1968-ban megépített pályán a jelenlegi felújítási munkálatok során az esővízvezetékekre, illetve olyan elektromos vezetékekre bukkantak, amelyekről nem volt tudomásuk. Most ezekre is megoldást kell találni.

A felújítás szüneteltetését február 28-áig halasztották – mondta a szóvivő, aki a Székelyhon érdeklődésére azt is elmondta, a munkálatok hozzávetőlegesen ötven százalékban elkészültek. Tavaszra, áprilisra-májusra állítólag végeznek a felújítással. Arra a kérdésünkre, hogy a Wizzair honlapján már március 25-ére lehet jegyet vásárolni a dortmundi járatra, Lukács Katalin elmondta,

a légitársaság nem egyeztetett a megyei tanáccsal,

és ezért történhetett meg, hogy már márciusra hirdeti a járatokat. Budapestre szeptember 20-án, Londonba szeptember 17-én indulnak az első járatok Marosvásárhelyről a légitársaság honlapja szerint. A negyedik célvárosba, amely Menningem/München, bár szerepel a Marosvásárhelyről induló járatok listáján, nem lehet jegyet foglalni.

A tervezett repülőtéri felújítások miatti járatbeszüntetések előtt Marosvásárhelyről Olaszországban Rómába és Milánóba, Londonba, Párizsba, Budapestre, Dortmundba, Frankfurt-Hahnba, Menningem/Münchenbe indultak a járatok. Ahogy arról korábban írtunk,

a felújítást követően sem fog a repülőtér teljes kapacitással működni.

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér kifutópályának teljes körű javítása októberben kezdődött el. A beruházás keretében felújítják a kifutópályát, a repülőtéri parkolókat, helyreállítják az összekötő és a kiszolgáló utakat, felújítják a mozgási területeken található útburkolati jeleket, új esővíz-, szennyvízhálózatot és szennyvíztisztító rendszert építenek ki, felújítják a fényrendszert és az elektromos vezetékeket, illetve különböző földmunkálatokat végeznek el. A szerződés aláírásakor az illetékeset azt nyilatkozták, hogy munkálatok elvégzésére 108 nap áll a társulás rendelkezésére, ebből 10 nap az előkészületekre és 98 nap a konkrét munkálatokra, tehát az időjárási viszonyoktól függően legkorábban január 9-én kellett volna befejezzék.

Amennyiben menet közben a kormány nem kurtít a december végén elfogadott 2018-as költségvetésen, a Maros megyei önkormányzat negyven millió lejes támogatást kap a tulajdonában lévő vidrátszegi repülőtér kifutópályájának felújítására. Egyébként a legújabb kormányprogramban már nem szerepel prioritásként a marosvásárhelyi légikikötő felújítása. Az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt politikusainak a tavaly is sikerült kilobbizniuk 10 millió lejt, így az 53 millió lejes munkálatokért a megyei tanácsnak lényegében mindössze hárommilliót kell fizetnie a saját költségvetéséből.

Eredetileg mintegy 77 millió lejre becsülték a pálya teljes korszerűsítését, a PORR Construct és Geiger Transilvania cégek konzorciuma viszont 53 millió lejes ajánlattal nyerte a versenytárgyalást. Az önkormányzat nagyon örül, hogy végre Bukarest is kezdi prioritásként kezelni Marosvásárhely nemzetközi röpterét, így a 77 millió lejre jóváhagyott hitelt egyéb célokra fordíthatja.

Peti András repülőtéri igazgató korábban azt nyilatkozta, nem 77 millió lej, háromszor ennyi is elkelne a különböző beruházásokhoz. A legfontosabb és az utasforgalom várt növekedésének fényében elengedhetetlennek tartott befektetések között egy újabb utasterminál építése, egy repülőgép-parkoló kialakítása és a kifutópálya meghosszabbítása is szerepel. Ezek közül az utasfogadó épület felhúzása lenne a legsürgősebb. A vidrátszegi reptér épülete már túl van egy-két bővítésen, azonban a jelenlegi épületegyüttes sem méretében, sem kialakításában nem tesz eleget a 21. század követelményeinek, ráadásul esztétikai szempontból is finom-vegyesre sikeredett. Ugyanakkor fontos volna a 2000 méteres pályát további ötszázzal megtoldani. A munkálatokat két szakaszban képzelik el: kétszáz métert uniós pályázatból alakítanának ki, a további háromszázat pedig saját forrásból. A jelenlegi hossz egy Airbus 320-as leszállására elegendő, de a valamivel nagyobb A321-es gépnek már nem felel meg. A többi erdélyi nagyobb reptéren az elkövetkezendő években Kolozsváron és Temesváron 3500 méterre, Nagyszebenben 2630-ra bővítenék a kifutót. Brassóban – ahol még nem húzták fel az utasterminált – 2820 méteres kifutót építettek.