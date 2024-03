„Megtalálni az egyensúlyt a jó és rossz döntések között”

– Bár a cégbejegyzés megtörtént már 1994-ben, a tényleges tevékenységünket rá két évre kezdtük el. Egy pécskai vállalkozó ismerősünk cukrászati alapanyagok importálásával foglalkozott, és az általa forgalmazott termékeket kezdtünk el értékesíteni Románia-szerte. Gyakorlatilag 2–2,5 évig ezeknek a termékeknek a nagybani kereskedése jelentette az egyetlen tevékenységi kört. Időközben egyre több, egyre nagyobb termékkel rendelkező konkurencia kezdett megjelenni a piacon, és sajnos a mi beszállítónk nem volt nyitott arra, hogy fejlessze a kínálatot, így be kellett látnunk, hogy elérkezett az idő a váltásra.

– A Memo Rex Kft. múltja közel harminc évre nyúlik vissza, és szolgáltatáspaletta szempontjából is igen szerteágazó. Meséljen a vállalkozás életének alakulásáról!

Ekkor építettünk fel Székelyudvarhelyen egy ingatlant a Kós Károly utcában, ahonnan átköltöztünk később a Haáz Rezső utcába. Valójában az, hogy éppen építkezési anyagok nagybani kereskedésével kezdtünk el foglalkozni, hívta életre, hogy rengeteget utaztam a vállalkozás indulásának éveiben. Ezeken az utakon pedig számos üzletben, raktárban, kereskedelmi egységben volt szerencsém megfordulni, és mindig felmerült bennem, hogy hazafele miért jönnék üres autóval, ha helyette áruval megpakolva is jöhetnék. Gyakorlatilag 1999 végéig párhuzamosan működtettük az építkezési anyagokat forgalmazó kis üzletet, és kereskedtünk a cukrászalapanyagokkal.

– Jelenleg milyen termékek találhatóak meg portfólió­jukban?

– Ahogy az lenni szokott egy vállalkozás életében, szépen lassan, lépésről lépésre haladtunk az üzlet kínálatának bővítésével. Mivel édesapám víz-gáz szerelő volt, és már gyerekként, fiatal felnőttként is igyekeztem ellesni a szakma csínját-bínját tőle, egyértelmű volt, hogy a kisboltban ezzel a szakiránnyal kapcsolatos termékeket is forgalmazni fogunk. Így szép lassan „befolytak” a különböző szaniterek, csaptelepek is a portfólióba. Az élet mégis úgy hozta, hogy a festékek és a belsőépítészeti termékek lettek a húzótermékek.