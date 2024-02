„Jó szívvel emlékszem vissza a sikerre és a bukásra is”

Az első időszakban még nem reklámokkal foglalkoztam, hanem járdalapokat gyártottam. Sajnos ezek a termékek olyan gyenge minőségűek voltak, hogy egyszerűen nem lehetett őket eladni. Emiatt hamar profilt is kellett váltanom. Nagy méretű reklámtábla-, óriásplakát-hálózatot kezdtem el kiépíteni. Ezeket a felületeket bérbe adtam. A vállalkozás ötletét a reklámügynöki időszakomból meríttetem, viszont az Appia nevet megtartottam. A Via Appia, azaz a Rómába vezető út szókapcsolatból származik a vállalkozás neve, és bár a tevékenysége megváltozott, a szlogenben továbbvittük az út gondolatát.

Első kliensem a marosvásárhelyi Mobexpert volt, 9 évig álltunk szerződéses viszonyban. Valójában nekik köszönhetem a gyors és stabil kezdést. Jelenleg közel 1000 reklámfelülettel rendelkezünk Románia és Magyarország területén.

Az évek során többféle vállalkozásom is volt. Többek között foglalkoztam például építkezéssel, PVC nyílászárókkal, vendéglátással, nyomdaiparral, de hoztunk Japánból robogókat is, sőt még egy márkás olasz férfiing franchise üzletünk is volt Kolozsváron a Covid-időszakig. Ezt az üzletet bár fizikailag bezártuk, online továbbra is működik a mai napig, és a 7camicie-romania.ro weboldalon keresztül elérhető bárki számára. Ha ez nem volna elég, akkor