A kórus egyik legmagasztosabb fellépése

Természetesen a Liszt Ferenc Kamarazenekarral is össze kellett hangolni a koncert közös részét, ám jó volt az együttműködés. Annál is inkább, hogy a karnagy fia, Kovács Attila hegedűművész kiemelt szerepet tölt be a kamarazenekarban, ráadásul a kórusban is énekel.