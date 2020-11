Bizakodásra adhat okot a járványügyi főhatóság válaszának a késése

„A kórház nem kap több pénzt azért, ha több koronavírus-fertőzöttet lát el”

A járvány kitörése óta most van a legtöbb koronavírus-fertőzött a sepsiszentgyörgyi kórházban. Az esetszámok növekedése miatt folyamatos átszervezésre kényszerülnek, a kórház vezetősége szerint a városi kisebb kórházak is be kell kapcsolódjanak a koronavírusos-betegek ellátásába.