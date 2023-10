Bírósági úton kényszerítenék ki az államtól az évek óta halogatott béremeléseket

November vége előtt megindítaná a pert az állam és a kormány ellen az egészségügyben, illetve a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekvédelmi szervezete. A Sanitas szakszervezet a két ágazatban dolgozók nagy részétől már felhatalmazást kapott erre – tájékoztatta a Székelyhont a szakszervezet Hargita megyei vezetője –, de az aláírásgyűjtés határidejét tíz nappal meghosszabbították, hogy az eddig tétovázóknak is legyen lehetősége csatlakozni a kezdeményezéshez.

A béremelésekre, valamint a bérpótlékokra vonatkozó törvények 2020 óta tartó folyamatos elodázása, illetve a vonatkozó jogszabályok be nem tartása miatt perelné be a kormányt és az államot az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet. Az ehhez szükséges támogató aláírásokat szeptember második felében kezdte el gyűjteni a két ágazatban dolgozóktól az érdekvédelmi tömörülés.

Országszerte nagyjából 80 százalékos a támogatottsága a per megindításának,

Nyulas Emma lapunknak elmondta, a határidő meghosszabbításával a szakszervezet lehetőséget szeretne adni az érdekvédelmi tömörülésbe való belépésre és a felhatalmazás megadására azoknak is, akik mindeddig tétováztak, gondolkodtak ezzel kapcsolatban.

– tájékoztatta a Székelyhont a Sanitas Hargita megyei elnöke, aki maga is jelen volt a találkozón.

A szakszervezet képviselője elmondta azt is, hogy az érdekvédelmi tömörülés vezetősége november vége előtt szeretné elindítani a pert.

Személyzethiány a kórházakban



A Sanitas bukaresti vezetőtanácsi megbeszélésén elhangzottak alapján Nyulas Emma arról is beszámolt, hogy országszerte jelentős a személyzethiány a kórházakban, és az érdekvédelmi tömörülés elégedetlen azzal, hogy központi szinten nem hagyják jóvá az alkalmazásokat. „Még mindig ott tartunk, hogy az egészségügyi minisztérium az alárendeltségében működő egészségügyi intézményekben felszabadította a megüresedett állásokat, tehát azokra lehetett versenyvizsgát szervezni, de csak azokban, amelyeknek a működését közvetlenül az egészségügyi minisztérium finanszírozza. Azok viszont, amelyeket az egészségbiztosítási pénztáron keresztül finanszíroznak – tehát a kórházak zöme –, nem kaptak még semmilyen választ az ilyen jellegű kéréseikre” – fogalmazott, kitérve arra is, hogy a Hargita megyei kórházakban is személyzethiánnyal küzdenek. Az országos probléma megoldásának a reményében szerdán találkozik a kormány képviselőivel a Sanitas vezetősége – közölte Nyulas Emma.