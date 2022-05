Bezárták az utolsó oltóközpontot Csíkszeredában, a fizetésre még várni kell

Bezárták az utolsó csíkszeredai oltóközpontot szerdán. A Kossuth utcai központ a városban elsőként indult be, és két év alatt összesen 46 egészségügyi dolgozó teljesített ott szolgálatot.

„Minden kezdet nehéz, mint ahogy ez is az volt:

A záróeseményen Korodi Attila csíkszeredai polgármester és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elégedetten számoltak be arról, hogy az oltóközpont épületét két hét alatt tették rendbe 140 ezer lejes összegből, és további 3000 lej értékben orvosi eszközöket, 28 ezer lej értékben bútorzatot vásároltak.

A város másik két oltóközpontjának áprilisi bezárása után a kormány döntésének értelmében lakat kerül Hargita megye egyik legnagyobb kapacitású oltóközpontjára is. A csíkszeredai Kossuth utca 4. szám alatti létesítményben ünnepélyes keretek között számoltak be a járvánnyal kapcsolatos tapasztalataikról az intézményvezetők és az alkalmazottak.

ismeretlen utat jártunk be, mert ad hoc módon indult az oltási kampány.

Az egészségügyi dolgozók is féltek, hogy a nagy számban ide érkezőktől elkaphatják a vírust. Én magam kétszer is megfertőződtem. Ugyanakkor meg kellett szervezni a non-stop szolgálatot. Most mégis, minden nehézség ellenére nosztalgiával búcsúzunk: