Betonszerkezetű híd a fahíd helyett

Hirdetés

Tőle tudjuk azt is, tekintettel arra, hogy külön a híd átépítésére nem lehet pályázni, nincs ilyen célra kiírás, ezért a Regionális Operatív Program keretén belül nyújtanak be pályázatot egy összekötő útra, amely a Szécseny bejáratától a dombon át a Brassói útra vezet, és ennek a része lenne a szóban forgó Harom utcai híd is.