Betekinthettek az önkormányzat munkájába a csicsóiak

Második alkalommal tartott évértékelő falugyűlést a jelenleg tevékenykedő csíkcsicsói önkormányzat vasárnap délután. A tavalyi év tevékenységi beszámolójára több helyi is kíváncsi volt, szép számmal jelentek meg a helyi kultúrotthonban, ahol elsőként a tavalyi statisztikai adatokat ismertették velük.

Mint kiderült,

2017-ben a községben 36 gyermek született, 15 pár kötött házasságot, emellett pedig 26-an hunytak el.

A mezőgazdasági adatok kapcsán egyebek mellett elhangzott, hogy 171 lovat, 1830 szarvasmarhát, 2992 juhot, 455 kecskét és 497 sertést tartanak a község gazdái. Területalapú támogatást 301 gazda igényelt 1796,58 hektár területre, állattenyésztési juttatásra pedig 93-an nyújtottak be igénylést. Emellett

elkészült a község gyepterületeinek üzemterve is ‒ 3328 hektár kaszáló- és legelőterületre.

Arra is kitértek, hogy a múlt évben 20 önkormányzati ülést tartottak, a kibocsájtott rendeletek száma elérte a 232-őt, míg a tanácsi határozatoké a 137-et.

A továbbiakban az önkormányzat pályázatairól tudhattak meg többet a helyiek: a nyertes pályázatok közt szerepel a községi utak feljavítását, egy csaracsói műgyepes sportpálya létrehozását, egy óvoda építését, a közvilágítási hálózat korszerűsítését, illetve a központi park felújítását célzó pályázat.

Már leadták, de még elbírálás alatt van a csicsói művelődési ház feljavítását, további újabb községi utak aszfaltozását, egy jelentős járdaszakasz kiépítését, a csicsói iskola felújítását és bővítését, egy községi trágyafeldolgozó létesítését, illetve a megújuló energiaforrások kihasználását célzó pályázatuk. Összefoglalták a további terveiket is, illetve a településen tevékenykedő civil szervezetek által leadott kisebb pályázatokat is ismertették.

A részleteiben is ismertetett pályázatok után a Csíkcsicsóban 2017 januárjától mindeddig tartott eseményeket mutatták, illetve azokat is, amelyeken az önkormányzati alkalmazottak más településen vettek részt. Az 55 esemény közül többről fényképes ízelítőt is kaptak a csicsóiak, majd szinten képekkel mutatták be az önkormányzat által önerőből, közmunkával végzett kisebb munkálatokat is ‒ mint a hóeltakarítás, utcák, utak karbantartása. Végezetül pedig pár közérdekű információ hangzott el.