„Enyhülni fog a járvány mostani kiugrása”

„Az influenza szempontjából mindenképpen számítottunk világjárványra, sőt a legfrissebb hírek szerint nem kizárt, hogy ez is be fog következni. De a SARS-CoV-2 kapcsán a tudományos világban olyat senki nem fogalmazott meg, hogy világjárvány lesz, és márciusban leáll az élet a nagyvilágban” – jelentette ki a kolozsvári szakértő.

„Sajnos a koronavírus létezik, ezt bizonyítja a hatalmas számú megbetegedés és elhalálozás is, ugyanakkor az sem kitaláció, hogy az egész világon elterjedt.

Molnár Géza a kutatók többségéhez hasonlóan meggyőződésének adott hangot, miszerint az új típusú koronavírust nem laboratóriumban állították elő, hanem természetes úton került át az állatvilágból genetikai adaptáció és alkalmazkodás folyamatában arra a szintre, hogy képes legyen megfertőzni az embert. A volt egészségügyi államtitkár szerint megfelelő lépés volt a román hatóságok részéről, hogy már az elején, a vírus romániai felbukkanásakor drasztikus lépésekhez folyamodtak, hiszen

a járvány felkészületlenül érte a romániai egészségügyi ellátást, és mindenki attól tartott, hogy a magas fertőzöttszám meghaladja az ellátórendszer kapacitását.

„Elengedhetetlen, hogy ezeket az óvintézkedéseket ne szigorítsák újra, csak enyhén, és csak bizonyos területekre koncentrálva, mert a megbetegedések eloszlása nem egyforma Románia szintjén, számos régió szinte mentes az utólagos kiugrástól” – állapította meg a Nézőpontban az epidemiológus, meggyőződésének hangot adva, miszerint

a mostani járványos kiugrás is enyhülni fog.

Dr. Molnár Géza kitért arra is: annak ellenére, hogy hamar és gyorsan terjed, az új típusú koronavírus jóval ötven százalék fölötti arányban tünetmentes fertőzést ad. Ezzel egy időben még sok kérdőjel övezi, hogy mennyire súlyos a szervezetre kifejtett hatása: amellett, hogy mindenekelőtt az idős korosztálynál okoz komplikációt a fertőzés, az elhalálozottak 76 százaléka 60–65 év fölötti, ezen kívül az elhunytak 96 százalékánál kimutatható a krónikus, idült megbetegedés.

A kolozsvári virológus elmondta, a pandémia nagy valószínűség szerint átalakul szezonális járvánnyá, a tulajdonképpeni második hullámra pedig december végén, január-februárban lehet számítani Romániában – még akkor is, ha a szeptemberi iskolakezdés után néhány héttel várhatóan megugrik az esetszám, de nem járványos kiugrással. Hozzátette, a második hullám remélhetőleg nem egyszerre fog jelentkezni az influenzajárvánnyal, hanem ez utóbbi szeptember-októberben lefut. „Szeretném kiemelni, hogy

a történelem során egyetlen járvány sem okozott világvégét, és ez sem fogja azt kiváltani”

– szögezte le Molnár Géza.

A szakértő szerint nehéz megjósolni, mennyit fogunk még együtt élni a vírussal, de egész biztosan nem szabadulunk meg tőle ebben a szezonban, tehát még a jövő évben sem. Emlékeztetett, hogy eddig egyetlen gyógyszerről sem bizonyosodott be, hogy a koronavírus ellen irányul, továbbá az oltóanyag szempontjából sok a reklám, a gazdasági-kereskedelmi érdekeltség, és évekbe is beletelhet, amíg új oltóanyagot előállítanak. Molnár Géza addig is

azt tanácsolja mindenkinek, tartsa tiszteletben a védekezési szabályokat, a fizikai távolságtartást, óvakodjon a tömegek látogatásától, viseljen maszkot zárt helyen, és mosson kezet, ezzel nagyrészt el lehet érni, hogy fertőzötté váljunk.

A virológus a Nézőpontban elmondta azt is, hogy kizárt dolog manipulálni a tesztelésekkel, még akkor is, ha a naponta begyűjtött hatalmas információözönt „ügyesen” fel lehet használni meggyőzési célból, például amikor a korábbi tesztelések számának megháromszorozásával érvelt a kormány a veszélyhelyzet meghosszabbítása mellett.

Molnár Géza baklövésnek tartja, hogy Romániában számos megyei kórházat alakítottak át első vonalú COVID-kórházakká, közben számos beteg nem részesülhetett alapellátásban. Szerinte első lépésben csak a jogilag különálló, jól felszerelt fertőző kórházakat kellett volna kimondottan ilyen célra használni, majd a tüdőkórházakat mozgósítani, ugyanakkor a tünetmentesek, elfekvők számára a kisebb kórházak belgyógyászati osztályait elkülöníteni.