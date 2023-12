Bemutatták az új Székelyföldi Gasztrotérképet

Közel húsz étterem leírását tartalmazza a Székelyföldi Gasztrotérkép negyedik kiadása, amelyet pénteken mutatott be Székelyudvarhelyen a Taste of Transylvania csapata. Elhangzott az is, hogy jövőre szakmai közösséget kovácsolnának össze, továbbá Erdély szintűre növelnék a projektet.

Fülöp-Székely Botond 2023. december 15., 20:192023. december 15., 20:19

Tavaly vette át a gasztrotérkép szerkesztését a Taste of Transylvania csapata, amely a korábbi kiadványnál kevesebb, azaz csak tizenhét éttermet választott ki bemutatásra. A válogatást személyes meglátások alapján történt, nem is kértek ezért anyagi juttatást a vendéglátó egységektől – fejtette ki a pénteki sajtótájékoztatón Trucza Adorján, a Taste of Transylvania (ToT) alapítója. Rámutatott, még az ünnepeket megelőzően szeretnék elhelyezni a kiadványt turisztikai információs pontoknál, illetve éttermekben. Ezáltal forgalmat generálnának a vendéglátó egységeknek, illetve tájékoztatást nyújtanak a vidékünkre látogatóknak. Közösséget kovácsolnak Trucza Adorján arról is beszélt, hogy jövőre egy szakmai közösséget szeretnének összekovácsolni, amelynek tagjaival közösen gondolkodva, dolgozva nem csak a székelyföldieket, de az Erdély területén élőket is megszólíthatják – legyen szó termelőkről vagy éppen vendéglátókról. A projekt részeként a gasztrotérképet is Erdély szintűre szeretnék növelni.

A mostani kiadványunkban egy szűkebb réteget mutattunk be, de január végén meg fogjuk hirdetni azt a feltételrendszert, amely alapján fel lehet kerülni a gasztrotérképünkre

– magyarázta Trucza. Hozzátette, szeretné, ha a bemutatott éttermek több közös programon vennének részt az együttműködés jegyében, ilyen lehet a Taste of Transylvania gasztrofesztivál is. Úgy gondolja, hogy a közös gondolkodás, az együttműködés a kulcsa annak, hogy jó irányba mozdítsák el az erdélyi gasztronómiát. Éppen ezért nyitottak más vendéglátóhelyekkel való együttműködésekre is, szívesen veszik a megkeresésüket. Trucza Adorján arról is beszélt, hogy az alakuló közösségük tagjai jövőre egy közös hitvallást, chartat is el fognak fogadni. Helyi alapanyagokból Borbély Zsolt Attila író, politológus hangsúlyozta, meglátása szerint nagyon jól gondolkodik Trucza Adorján, hiszen a helyi hozzávalókra kell alapozni, ha azt szeretnénk, hogy az erdélyi gasztronómia felkerüljön az európai térképre. Külön örült annak, hogy a korábbinál kevesebb étterem jelent meg a Székelyföldi Gasztrotérképben, hiszen fontos az, hogy csak minőségi vendéglátó egységek legyenek bemutatva.

Fotó: Székelyhon

A ToT alapítója közölte, a kiadványukban megjelenő éttermektől azt kérte, hogy lehetőségeik szerint ezen a hétvégén jelenítsenek meg kínálatukban legalább egy olyan ételt, amely Kövi Pál Erdélyi lakoma című könyvében olvasható recept alapján lesz összeállítva. Utóbbi könyvet egyébként a helyi gasztronómia alapköveként tartják számon.

Egy gasztro-turistának a helyi ételekben rejlenek az élmények, nem abban, ha külföldi ételeket próbálunk eladni nekik