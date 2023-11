Belefáradtak a konfliktusokba, nem harcolnak tovább az elköltöztetés ellen

– számoltunk be múlt héten az ellentétről , az egyesület vezetője, illetve a városháza álláspontját is taglalva cikkünkben.

A pedagógus a vécére se tudna elmenni, ha nem lenne valaki, aki segít neki, illetve aki ilyen esetekben a gyerekekkel marad – magyarázta Nagy Sándor, aki szerint lennie kellene a központban egészségügyi asszisztensnek is, de azt a Ficánka napközi és a Tompa László Általános Iskola kellene alkalmazza, ahová az egyesülethez járó sérült gyermekek be vannak íratva. Ők egyébként a működésükhöz szükséges költségeket helyi vállalkozásoktól kapott támogatásokból tudják biztosítani, illetve az utóbbi időben egyre több, ilyen jellegű pályázati kiírás is megjelenik, ezekkel a lehetőségekkel is élni kívánnak a jövőben – válaszolta kérdésünkre.

Ami pedig a konfliktusokat illeti,