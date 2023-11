Elmérgesedett a helyzet a sérült gyermekek oktatásának a jövőjével kapcsolatban Székelyudvarhelyen

Kiabálásig fajuló vitás helyzet alakult ki a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal, a sérült gyermekeket oktató Szent Ferenc Egyesület, illetve a gyermekek szülei között. A városháza egy épületbe költöztetné a sérült gyermekeket oktató, gondozó egyesületeket, alapítványokat, de a Szent Ferenc Egyesület vezetője szerint ezzel sem ő, sem a náluk tanuló gyermekek szüleinek a többsége nem ért egyet.

Széchely István 2023. november 23., 21:162023. november 23., 21:16

Egy – a Csalóka-dombon álló – adományba kapott épületbe költöztetné a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal a városban működő, sérült gyermekek oktatásával, gondozásával foglalkozó egyesületeket, alapítványokat. Van köztük olyan, amelynél ingatlanproblémák merültek fel a közelmúltban, így

kapóra jött a városháza terve, és nagy örömmel be is költöztek az új épületbe, van azonban olyan egyesület is, amely semmiképpen nem költözne.

A Szent Ferenc Egyesület a Sérült Gyermekekért székhelye a Csereháton van, 28 sérült gyermek oktatását végzik ott. A gyermekek autisták, így a környezetet ennek megfelelően alakították ki az iskolában, a pedagógusok jó része az oklándi speciális iskola alkalmazottja, de az egyesületnek is van két saját alkalmazottja, mert a tanfelügyelőség nem tudott elegendő számú pedagógust biztosítani. Hirdetés A lapunkat panaszával megkereső egyesületi elnök, Nagy Sándor elmondta, legutóbb valamivel több mint egy hete hívta megbeszélésre őket a költözéssel kapcsolatban a polgármesteri hivatal – ezen a szülők, illetve Gálfi Árpád polgármester is részt vett –, ám

parázs vitába torkollott az egyeztetés, amelyen a polgármester és ők maguk is kiabáltak már a költöztetéssel kapcsolatos nézeteltérések miatt.

Nagy Sándor szerint a polgármester mindenáron ragaszkodik a Szent Ferenc Egyesület is költözzön a Csalókán álló épületbe, és igaz ugyan, hogy ezzel néhány szülő is egyetért, de a döntő többségük ellenzi azt. „Itt sérült gyermekekről van szó, autistákról, akiknek egy kis helyváltoztatás is nagy problémát okoz.

Olyan gyerekeink vannak, hogy ha van egy útlezárás és a városi busz nem a megszokott útvonalon megy, a gyermeket haza kell vigye az anyja, mert nem hajlandó tovább menni”

– magyarázta. Tizenöt éves működésük alatt sok felszerelést összegyűjtöttek, vásároltak, illetve vásároltak pályázati pénzből, megfelelő környezetet alakítottak ki a sérült gyermekek oktatásához, ezért sem szeretnének költözni, de azért sem, mert megfelelőbbnek tartják a körülményeket a saját épületeikben – mondta Nagy Sándor, példaként megemlítve, hogy

a városháza által javasolt épületben csak két wc van, náluk viszont nyolc, és tágasabb a tér is az ő ingatlanjaikban.

A polgármester viszont hajthatatlan, Nagy Sándor szerint azért, mert kampánymegvalósításként szeretné sikerre vinni a költöztetést. Elhúzódó engedélyeztetés Nincs minden rendben a Szent Ferenc Egyesület cserháti épületeivel sem. A régit egy holland támogató segítségével építették fel, volt is rá építési engedélyük, ám fő támogatójuk időközben meghalt, így a tervezettnél kisebbre kellett építsék az ingatlant, így viszont nem tudták telekkönyveztetni azt. Megbírságolta őket a polgármesteri hivatal, azt kifizették, az engedélyeztetési eljárást pedig elölről kezdték, de az azóta is húzódik.

A tervező benyújtotta a szükséges dokumentációt, mindjárt negyedik éve annak, az év elején az urbanisztikai osztályon azt mondták, hogy jogilag rendben van az első épület, menjek be. Azóta is húzódik, hol betegség miatt, hol nincs bent a főépítész, hol a polgármester úr nincsen stb”

– mesélte az egyesület vezetője. A koronavírus-járvány idején építettek egy új ingatlant 13 konténerből, tetővel, hőszigeteléssel – „úgy néz ki, mint egy rendes ház” –, mert megnőtt a gyerekek száma, „kinőtték” a régi ingatlant. A polgármesteri hivatal szerint erre is kaphatnak építési engedélyt, ám csak akkor, ha azok a hatóságok, amelyek az engedélyeket ki kell állítsák, nem találnak ebben kivetnivalót. „Én beszéltem a népegészségüggyel és a tűzoltósággal is, és ők nem gördítenek akadályt ez elé” – mondta Nagy Sándor. Az egyesület iskolája jelenleg a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola alárendeltségében működik.

Ha nem jutnak megegyezésre a polgármesteri hivatallal a költözéssel kapcsolatos vitában, átíratja az iskolát valamelyik környékbeli vidéki tanintézményhez, úgy folytatják majd a tevékenységet a jelenlegi helyszínen

– mondta az egyesület vezetője. A másik megoldás, hogy elkerüljék a költözést, az – folytatta –, hogy a szülők otthonoktatást kezdeményeznek a tanfelügyelőségnél, ugyanis joguk van ahhoz is.

Fotó: Pál Árpád

Ernyőintézményként működhetne az új központ A kialakult helyzettel kapcsolatban megkerestük a városházát is. Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője elmondta,

azért merült fel a sérült gyermekek oktatását, gondozását végző szervezeteknek az egy helyre való költöztetése, mert a szóban forgó ingatlant, ami magántulajdon, a tulajdonos felajánlotta a város számára, azzal a kikötéssel, hogy azt kizárólag szociális jellegű tevékenységre használják majd.

Jól is jött ez, ugyanis az Orbán Alapítványnak ki kellett költöznie a korábban használt, szintén magántulajdonban álló épületből, így nagy örömmel be is költöztek már a Csalókán álló ingatlanba. Abban viszont elférne a többi, hasonló tevékenységet végző szervezet is, egy épületben lehetnének a különböző szellemi vagy testi fogyatékossággal élő sérült gyermekek is, jobb feltételek között tudnának velük foglalkozni, egyfajta ernyőintézményként működhetne a központ – mondta.

Az egész egy központként tudna működni. Például az Orbán Alapítványnál vannak délutáni foglalkozások, így a Szent Ferencbe járó gyerekek is részt vehetnének ezeken”

– mondott egy példát a költözés előnyeiről a városháza szóvivője, megerősítve, hogy ezért ragaszkodik a tervhez a polgármesteri hivatal. Ezt egyébként a tanfelügyelőség is támogatja, és a többi egyesületnek és alapítványnak is tetszik a javaslat – fűzte hozzá, arra is kitérve, hogy

a költözésnek nyilván lenne egy átmenete, szakemberek felügyelete mellett zajlana le, hogy senki ne sérüljön.

Az elképzelés szerint ez már jövő hónapban, vagy legkésőbb januárban elkezdődne.

Ha a szülők nem fogják vinni a gyerekeket a központba, elesnek a speciális nevelési igényű gyermekek után járó támogatástól (CES), hiszen azt csak akkor kaphatják, ha iskolába jár gyermekük, „és ha kiesnek az iskolai rendszerből, bejön a képbe a gyermekvédelem is”

– válaszolta arra a kérdésünkre, hogy mi történhet akkor, ha a szülők nem egyeznek bele a javaslatba. „Tehát az egy komoly folyamatot tud elindítani, ha a szülő így dönt. Nyilván kötelezni senki nem tudja őket semmire, ez az ő döntésük” – fogalmazott. Ami a Szent Ferenc Egyesület ingatlanjainak a helyzetét és engedélyeit illeti, Zörgő Noémi kérdésünkre elmondta, hogy „rendezhető lett volna a helyzet”. „2019-ben bocsátott ki az urbanisztikai iroda egy urbanisztikai bizonylatot, ami a legalitásba lépéshez szükséges teendőket listázta. Ezt közölték is,

folyamatosak voltak az egyeztetések, viszont nem történt meg ezeknek a dokumentumoknak a behozatala.