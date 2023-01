„Elbutulnak” az okos villanyórák

– hangsúlyozta az áramszolgáltató vállalat vezetője, hozzáfűzve, hogy a fogyasztási adatokat le is fogják olvasni, és beviszik az adatokat a számlázási rendszerbe. Az okos villanyórák állását normális esetben nem olvassák le. A szolgáltató egy külső céggel áll szerződéses viszonyban, és a törvény értelmében háromhavonta kell leolvasnia a hagyományos villanyórák állását.

Amennyiben nem tudják „belátható időn belül” helyreállítani az adatkommunikációt az okos villanyórák és az áramszolgáltató között, ezek az órák is felkerülnek a helyileg történő leolvasási listára, és akkor aktívvá válik számukra az óraállás online beküldésének lehetősége is a felhasználói fiókjukban

– mondta Bíró Árpád.

Azt nem tudja, mikor fognak újra megfelelően működni az órák, mert – mint mondta – számos projektet végeznek párhuzamosan. Többek között még a jelenleginél is okosabb villanyórákat telepítenek, amelyek „egy teljesen más rendszeren fognak kommunikálni”, és abba a rendszerbe kapcsolják majd be a korábban telepített okos villanyórákat is.

Egyébként a megye más városaiban, például Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is okos villanyórákkal méri a fogyasztást az áramszolgáltató, és mint kiderült: