Békés tüntetésre készülnek a nagyvadak miatt

Mindennapossá vált a medvék háztájakon való feltűnése. Változást szeretnének az elöljárók • Fotó: Beliczay László

Az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőttek a medvetámadások Székelyföldön. Előbb egy románandrásfalvi, majd egy kápolnásfalusi, a hétvégén pedig egy sepsiszentgyörgyi férfi is súlyos sérüléseket szenvedett. A térség elöljárói sürgős közbelépést követelnek.

„Értesítjük az érdeklődő lakosokat, hogy június 29-én, kedden a polgármesteri hivatalok és Hargita Megye Tanácsa szervezésében tüntetés lesz Bukarestben a medveproblémákkal kapcsolatban” – a fenti bejegyzést Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának közösségi oldalán tették közzé. A település mezőgazdasági irodájától Simó Zoltán rámutatott, Szentegyházán sebesülést okozó medvetámadás szerencsére még nem történt, ellenben a méhészetekben már tettek jelentősebb kárt a nagyvadak.

„Tavaly többször is háztartások közelébe merészkedtek, máshol az istállóba is bejártak a nagyvadak. Annak, aki állattartásból vagy mézkészítésből tartja fenn magát, nagy érvágás egy ilyen támadás, hiszen a megélhetése kerül veszélybe. Arról nem is beszélve, hogy

akár a saját udvarán is szembe találkozhat a nagyvaddal”

– számolt be, megemlítve, jelentették az eseteket az illetékes hatóságoknak. A település vadkárfelelőse hozzátette, a környékbeli települések közül

a Homoród mentén félnek leginkább a lakosok, hiszen idén már visszajáró vendég a medve a háztartásokban,

de Szentegyházán a Bányatelepre és a gyümölcsösökbe is be-bejárt már.

Békés megmozdulásra készülnek

„Nemsokára kezdődik a gombaszedés szezonja, így egyre többen fognak kimenni az erdőkbe, a mezőgazdasági munkálatok miatt pedig a távolabb eső szántókon, kaszálókon nem lehet tudni, mikor botlunk bele a nagyvadba.

Nem szeretnénk megvárni, amíg nálunk is emberi élet kerül veszélybe”

– fűzte hozzá. A Kápolnásfaluval közösen keddre hirdetett tüntetés célja, hogy gyorsabb legyen a közbelépés és a kilövési engedélyek megadása a problémás egyedekre. „Most, hogy képviseletünk is van Bukarestben Tánczos Barna miniszter úr által, nagyobb reményt fűzünk az előrelépéshez és a törvénymódosításhoz.

Békés megmozdulásra készülünk a parlamentnél, amelynek leginkább figyelemfelhívó szerepe lesz”

– összegezte, kiegészítve, hogy a csatlakozni szándékozóknak ingyenes szállítást biztosítanak autóbuszokkal. A tüntetés fontosságára Hargita Megye Tanácsának elnöke és alelnökei is felhívták a figyelmet, továbbá több település – Tusnádfürdő, Csíkszentgyörgy, Csíkrákos, Csíkszenttamás, Szentábrahám – közösségi oldalain is közzétették az akciót. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint a megmozdulással egy időben Csíkszeredában is tüntetés lesz a prefektusi hivatal épülete előtt.

Maros megyéből is utaznak

Szovátáról és Erdőszentgyörgyről is indítanak buszokat a keddi tüntetésre Bukarestben, hogy így is nyomatékosítsák kérésüket: a medveproblémát meg kell oldani. Mint Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere lapunknak elmondta, a nagyvadak szinte minden éjszaka garázdálkodnak Erdőszentgyörgyön és a hozzá tartozó településeken, veszélyeztetve a gazdaságokat, de az embereket is.

Szováta polgármestere, Fülöp László Zsolt a Székelyhonnak arról számolt be, hogy a településre több medve bejár, tyúkokat, háziállatokat öltek meg, kerítéseket, ketreceket tettek tönkre. Több fénykép is készült, hogy

a medve a parkoló autók között sétál éjszaka.

A medvekérdés rendezése fontos a település, de az elkezdődött turistaszezon szempontjából is. Korábban a Medve-tó körül sétáltak, kukáztak a nagyvadak, ezeket többször elhajtották, sőt el is költöztették őket. A keddi, bukaresti tüntetésre mindkét polgármesteri hivatal autóbuszt indít, ingyenes szállítást biztosítva. Az erdőszentgyörgyiek és környékbeliek Barabás Ágnesnél jelentkezhetnek a 0745–778532-es telefonszámon hétfőn 10 óráig, a szovátaiak pedig a polgármesteri hivatal telefonszámán jelezhetik részvételi szándékukat a 0265–570218-as számon hétfőn 14 óráig.

Korlátozták a bukaresti tüntetést



Egyébként a hatóságok a járványügyi óvintézkedésekre hivatkozva nem engedélyezték a keddre tervezett több ezer fős, nagyszabású tüntetést. A kezdeményezők így sem hátráltak meg, átszervezték a megmozdulás forgatókönyvét, így kedden 12 órától Bukarestben öt helyszínen lesz egyenként százfős tüntetés. Könczei Csaba háromszéki parlamenti képviselő lapunknak elmondta, a környezetvédelmi minisztérium, a szenátus, a képviselőház, a kormányhivatal és az államelnöki hivatal elé vonulnak a gazdák, a kárvallottak, mindazok, akik érzékelik, hogy a medvék túlszaporodása miatt „tarthatatlan a helyzet”. Nem csak a székelyföldi megyék és az RMDSZ-politikusok tartják fontosnak a kiállást, tüntetők mennek kedden a fővárosba minden, a medveprobléma által érintett megyéből. Erdélyből Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Szeben, Hunyad, Fehér, Beszterce-Naszód megyék képviselői vesznek részt a megmozduláson, de többek között Argeș, Prahova, Vrancea, Vâlcea és Suceava megyékben is egyre nagyobb gondot jelentenek a medvetámadások, a vadkárok, ezért ezekben a megyékben is szerveződnek a tüntetők. Ugyanakkor, hogy nagyobb nyomatékot adjanak a tiltakozásnak, a megyék városaiban is utcára vonulnak ugyanabban az időpontban, tehát kedden 12 órakor, és a polgármestereknek nyújtják át a petíciót.