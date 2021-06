Hat órán át küzdöttek a medvetámadás áldozatának megmentéséért – már stabil az állapota

• Fotó: Veres Nándor

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban kevéssel reggel hét óra után kezdték el az életmentő beavatkozást annál az 54 éves férfinél, akit hajnalban egy Románandrásfalva közelében lévő tanyán támadott meg egy medve. Az összetett műtétről és a sérült állapotáról sajtótájékoztatón számoltak be az illetékesek az egészségügyi intézmény udvarán.

Mint Konrád Judit kórházmenedzser elmondta, hat órán keresztül küzdött egy több sebészből álló csapat a férfi életének megmentéséért.

A beavatkozás után a beteg állapota stabilizálódott, de intubálni kellett és lélegeztetőgépre szorult.

Később azonban levették a lélegeztetőgépről, a délutáni órákban már egyedül lélegzett, és a családjával is beszélt – ezt már Adrian Dobrică mellkassebész árulta el, aki részletesebben is ismertette a beavatkozást.

Mint kifejtette, az életveszélyes sérülésekkel hozzájuk érkezett pácienst elsőként ő látta el. A férfi mellkasán két összetett sérülés is volt. Egyrészt

az elülső mellkas traumatikus törését kellett ellátni, amely a bordákat, a rekeszizmot és a lágyrészeket is érintette, másrészt a felső mellkasfal törése miatt a mediasztinum, a mellhártyák és a bal tüdő felső lebenye is érintett volt, amihez bordatörés is társult.

A mellkasi sérülések ellátását követően Hajducsi Örs idegsebész és Jankó Botond plasztikai sebész folytatta a műtétsorozatot. A szakemberek az áldozat fejének sérüléseit kezelték: többszörös koponya- és szemüregi töréseket, illetve a fej- és arcbőr összetett sérüléseit.

A továbbiakban Gál Réka fül-orr-gégész szakorvos és Izsák Csaba szájsebész az állkapocs és az arc sérüléseit látták el. Az intenzív terápiás orvoscsapat a Bartha István és Györfi György párosából tevődött össze.