Bejáratokat hoznak rendbe, kátyúznak és útjelzéseket festenek Székelyudvarhelyen

Gőzerővel zajlanak az útkarbantartási munkálatok Székelyudvarhelyen, több, a tömbháznegyedekben lévő bejáratnál is sikerült már aszfaltozni, mindemellett pedig az utak kátyúzása és az útburkolati jelzések festése is elkezdődött. A munka folytatásához költségvetés-kiegészítést fog kérni a polgármesteri hivatal műszaki igazgatósága.

nem csak az utcákban, de a tömbháznegyedekben található bejáratokban, parkolókban is végeznek javításokat.

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak arról számolt be, hogy

nagyjából két hete fejeződött be a Cipészek utcából nyíló bejárat rendbetétele, ahol egyebek mellett leaszfaltozták a parkolókat, ugyanakkor a járdarészt is megjavították.

Hasonló munka fejeződött be a Verőfény bejáratnál, továbbá dolgoznak már Morum és a Tihadar bejáratoknál is, ahol jelenleg a szegélyköveket helyezik el, és készülnek az aszfaltozásra.

A bejáratoknál zajló munkával párhuzamosan elkezdődött a kátyúzás is Székelyudvarhelyen, amelyet mostanra többnyire sikerült befejezni a szombatfalvi és a kadicsfalvi városrészeken. Ezenkívül

felmarták az utat például a Szentjános utcában, de dolgozik a kivitelező a Csalókán is, amely nem teljes egészében közterület, így nem lehet mindenhol javításokat végezni

– tudtuk meg. Egyik nagyobb útleszakadásnál ugyanakkor elkezdődhetett a munka – ott alapot is építettek –, aszfaltozni is fognak, amint odaérnek a kátyúzással. Ahol ez lehetséges az aknatetők szintre emelését is elvégzik az utcában.