„Egy 30 éve működő vállalkozás önmagában sikernek számít”

Nagy-Galaczi András: A 90-es években egy magyarországi barát révén kezdett pislákolni bennem a saját vállalkozás ötlete. Itthon a rendszerváltást megelőzően szinte semmit nem lehetett kapni, de már ő akkor ajtókat és ablakokat gyártott és forgalmazott. A kezdetekben az általa készített kész termékeket kezdtük behozni az országba. Néhány évnek el kellett telnie, amikor is belevágtam a saját vállalkozás elindításába.

A vállalkozás sok változást megért és folyamatosan fejlődött. 2000-től már szükségünk volt nagyobb épületre, műhelyre, mert rohamosan nőttek a megrendeléseink. Gyakorlatilag kinőttük az előző helységeinket. 2005-ben a székelyudvarhelyi volt Cérnagyár környékén találtunk egy 5500 négyzetméteres csarnokot, így elkezdtünk oda berendezkedni. Mintegy három évig tartott ez a folyamat, viszont az akkor felépített épület azóta is szolgál bennünket. Mindemellett természetesen a technológiai fejlődésre is energiát fektettünk, hiszen mint minden iparágban, ránk is igaz, hogy aki nem tartja a lépést, az lemarad.