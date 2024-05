Barót kórházának alapítási évfordulóját ünnepelte Erdővidék

Bár a történészek szerint nem tisztázott, hogy a baróti kórház alapításának 109, vagy 111 éves évfordulóját tartja-e idén, az évszázados múlttal rendelkező egészségügyi intézménynek így is volt oka az ünneplésre szerdán: az elmúlt időszakban mind a személyzet, mind az ellátott betegek számát sikerült megsokszorozni.

Az eseményen egykori és jelenlegi egészségügyi dolgozók, a kisváros és Erdővidék településeinek elöljárói is megjelentek, körülbelül százötvenen, hogy

Erdővidék elszigeteltsége nagyon is indokolja a kórház működését, a betegeknek is könnyebb egy közeli intézményhez fordulni, ugyanakkor a környékbeli kórházak válláról is le tudják venni a terhet.