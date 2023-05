Baráti kézfogás, közösen elmondott ima – Marosvásárhelyen is fogadják a Boldogasszony Zarándokvonatot

2023. május 22., hétfő

Nőtt a sztrájkoló pedagógusok száma, kitartanak a tiltakozók

Több megyéből is arról számoltak be a Székelyhonnak a tanügyi szakszervezet képviselői, hogy hétfőre a korábbinál is nagyobbra nőtt az általános sztrájk támogatottsága, még reggel is csatlakoztak a tiltakozáshoz pedagógusok.