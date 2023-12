Bálint András-díjat kapott Böjte Csaba

Bár a letörtség és a fájdalom uralja a szívünket, mi mégis a hitünkkel Istenbe kapaszkodunk. Belesimulunk értelmünkkel, lelkünkkel, érzésünkkel az ő simogató tenyerébe. Átadjuk magunkat az ő szándékának, mert tudjuk, hogy nemcsak bajt, szomorúságot, nemcsak bánatot ad, hanem jóságot, örömöt és boldogságot is. Ma is az Istent kérem, hogy adjon nekünk higgadtságot, alázatot, türelmet, hogy ne a bűnöst keressük, hanem a segítő szándék uralkodjon el rajtunk. És tudjuk számbavenni, hogy én, mint személy, közösség miben és hogyan tudunk segíteni”

Nagy Miklós Kundot Bölöni Domokos laudálta, írását Mirk Szidónia Kata olvasta fel. Bölöni Domokos úgy véli, a most életműdíjjal kitüntetett Nagy Miklós Kund egyike az erdélyi magyar művelődés legelkötelezettebb, legkitartóbb és legtermékenyebb munkásainak. „Érdeklődik, tájékoztat, megnyit, méltat, értékel, laudál, felköszönt, szervez, támogat, segít, lebonyolít. Szerkeszt, javasol, értékel. Véleményt mond, feltár, leleplez, bírál, közöl, hetente publikál. Sportol, jól focizik. Örökmozgóként sokat gyalogol, utazik, társadalmi életet él, gyümölcsöző kapcsolatokat épít ki és ápol, barátait tiszteli és megtartja, jóindulatú, szeretetet sugároz, a rossz nyelvek szerint nincsenek ellenségei. Tekintélyét fokozza a csöppet sem mindennapi jó tulajdonsága, hogy a humora is kiváló.” Mint elhangzott, a díjazott pályájának két jelentős színhelye Nagyenyed és Marosvásárhely. A laudáló úgy véli, hogy

Munkásságának műfaji sokszínűsége egyben korrajz is. Hitelesen, biztos kézzel rajzolja fel a 20. század végi, és a 21. század eleji erdélyiség gazdag, többrétű, színes szellemi arculatát.

Idén Bálint András-díjban részesült Böjte Csaba ferencrendi szerzetes is, aki nem tudott részt venni az ünnepségen, mert éppen jótékonysági körúton tartózkodik a Betlehemi Karavánnal, ezért egy korábbi időpontban vette át az elismerést. Az őt laudáló Sebestyén Péter plébános – a csíkszenttamási búcsúra való felkészülés miatt szintén nem lehetett jelen – egy kisfilmben osztotta meg gondolatait a kitüntetettről. Mint fogalmazott,

A beszédeiből, gondolataiból összeállított könyveinek se szeri, se száma. Egy hamisítatlan egyházi és szociális brand, hivatkozási alap. És sokaknak sajnos egyfajta búvóhely is. Úgy véli, nem csak úttörő, de „sokszor emiatt botrányhős, túl nagy falat vagy galuska, melyet sem lenyelni, sem megemészteni nem tudnak egyesek. Ezért

De ő, hála Istennek, van olyan kemény székely és mélyen hívő szolgája az Úrnak, hogy mindezen bajokból megerősödve jön ki és még inkább felnézhet isteni Mesterére, aki kereszthalálával megváltotta a világot.” Kiemelte, a kuratórium azért gondolt épp Csaba testvér személyére, mert kis- és nagyközösségünknek, erdélyi társadalmunknak nagy szüksége van a pozitív életszemléletű emberek, a fáklyavivők mintájára, életpéldájuk fenntartására, felmutatására. „Annál is inkább, mert

Csaba testvér nemcsak cselekedeteivel, az árvák gondozásával, nevelésével követi Krisztust és hirdeti az örömhírt, hanem írásaival, hitbuzgalmi üzeneteivel, a médiában való széleskörű jelenlétével is kovászként járja át a székelyföld és e térség lakóinak lelki tésztáját egy jobb és örömtelibb világot építve ezzel.”

Böjte Csaba szintén videóban üzent, melyben kiemelte, ez az első olyan díj, amelyet az irodalomért adnak számára. Majd Murányi Sándor Olivért méltatta: „Sok könyvet írt medvékről, harcsákról, mindenféle állatokról és mondtam egyszer neki, hogy miért nem ír az emberről is, mert végül is az is Isten teremtménye. És komolyan vette a kérésemet, és nekiállt és a gyerekeimről írt. Nagyon találó a cím: Panasz helyett.