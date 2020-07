Balesetveszélyes őzek miatt érdemes jobban figyelni az utakon

Párzási időszakban vannak az őzek, ilyenkor pedig a megszokottnál is jóval kiszámíthatatlanabbak és könnyen az autók elé ugorhatnak. Ha baleset történik, és van a vadakra figyelmeztető tábla a helyszínen, akkor az új törvények szerint az elütött állat értékét is ki kell majd fizetni.

Különösen érdemes figyelni az őzekre az erdősávok mentén, termőföldek közelében. Archív • Fotó: Mihály Csaba

„Noha rendszerint félénk és bizalmatlan állatok az őzek, július kézepétől legtöbb egy hónapon át párzási időszakuk van, ilyenkor pedig kiszámíthatatlanná vállnak és hirtelen, minden előjel nélkül az autók elé ugorhatnak” – fejtette ki lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője.

Az igazgató rámutatott, az elmúlt időszakban számtalan baleset történt az őzek miatt a vadászterületükön, ezért is inti óvatosságra az autósokat. Közölte, az erdősávok, termőföldek mentén különösen érdemes figyelni vezetéskor, a legtöbb probléma rendszerint szürkületkor, az esti, valamint az éjszakai órákban van.

Ha egy őz ugrik az autó elé és sikerül lefékezni a járművet, akkor ne induljunk rögtön tovább, hiszen jó eséllyel több állat is követi, majd az elsőt.

Amennyiben megtörtént a baj, a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni. Mărmureanu-Bíró hangsúlyozta, senki se próbálja meg levonszolni az útról a sérült vagy elpusztultnak látszó őzet, hiszen ha az mégis életben van, akkor súlyos sérüléseket okozhat patáival, szarvaival és harapásával. Lopásnak számít ugyanakkor, ha valaki magával viszi az elpusztult állatot. Udvarhelyszéken a legveszélyesebb szakaszok Székelyudvarhely és a Szejkefürdő, valamint Székelyszentlélek között vannak, de hasonló a helyzet a Bikafalva és Décsfalva közötti részen is – tudtuk meg a szakembertől.

Az őzet is ki kell fizetni



A hatályos törvények értelmében nem elég, hogy senki sem téríti meg az autóban keletkezett kárt, ha egy kihelyezett figyelmeztető tábla hatáskörében ütköztünk a vaddal, de az elpusztított állat értékét is ki kell fizetni a vadásztársulatoknak. Utóbbi pedig 2000–4000 euró is lehet – magyarázta Mărmureanu-Bíró Leonárd. Ha nincs a vadakra figyelmeztető tábla a környéken, akkor a felelősség az út kezelőjévé, legyen az egy helyi önkormányzat, a megyei tanács vagy éppen az országos útügy. Nekik kell a vadat kifizetniük, ugyanakkor az járműben keletkezett károkért is beperelhetők. „Ezek a táblák azonban többnyire mindenhol ki vannak helyezve” – jegyezte meg az igazgató. Hozzátette, nem csak most, hanem minden időszakban érdemes figyelni a vadakra, függetlenül attól, hogy ezt táblák jelzik-e, hiszen egy balesetből mindenkinek csak kára származik.