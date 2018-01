Bálba hívták a gyergyói települések népi adatközlőit

Bálban a gyergyói települések adatközlői. Van kitől átörökíteni a hagyományos lépéseket • Fotó: Pethő Melánia

– tette hozzá. Ugyanakkor elmondta, tavaly a Székelyudvarhely melletti Etéden is megszervezték a hagyományos bált, az idén pedig tartanak még hasonlót a Maros megyei Szászcsáváson és Berkenyében, illetve a Szilágy megyei Sarmaságon is.

„Házigazdája lenni egy ilyen rendezvénynek boldogság. A szervezés munkával jár, de felrázza a közösséget, ugyanakkor a településre mások is felfigyelnek, a szervezésnek pedig az az üzenete, hogy a házigazda település szereti ezt a kultúrát és a szomszédjait is, hogyha őket is meghívja egy ilyen rendezvényre” – fejtette ki lapunknak Danguly Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere. Rámutatott,

Ha Bartók Bélának lett volna egy olyan kamerája, mint amilyennel most filmezünk, elképesztő mennyiségű anyag maradt volna hátra, de az akkori technikai adottságok miatt nagyon keveset sikerült rögzíteni. Most a helyzet fordított: megvan a lehetőség a rögzítésre, viszont már kevésbé van amit

Lesz folytatás

Az említettekről tanúskodtak a Cika hagyományőrző énekcsoport tagjai a pénteki bálon, a fiatal énekes lányok gyergyói népdalokkal szórakoztatták a résztvevőket. Szintén Gyergyó népi kultúrájának szeletkéit villantották fel a gálaelőadás fellépői: a magyarországi Pendely énekegyüttes, illetve a szintén Magyarországról érkezett Farkas Tamás és táncospárja, Farkas Ágnes.

A Fölszállott a páva televíziós vetélkedőből ismert előadóknak a bemutatott produkcióik mellett azért is szólt a taps, hogy a tévéadásban az egész világ előtt villantották meg a gyergyói népi kultúra egy részét.

Vastaps szólt az alfalvi Vizoli Demeter bácsinak is, mert az ő közlésével sikerült felgyűjteni többek között azokat a dalokat is, amelyekkel a Pendely együttes versenybe szállt a tévés vetélkedőn, és amiket a szárhegyi bálon is elénekeltek. Farkas Tamás gyergyói verbunkot adott elő, táncospárjával pedig gyergyói páros táncokat mutattak be a bál gálaműsorán.

A színpadon zajló produkciók mintegy folytatásaként kapcsolódtak be a mulatságba a bálozók, ropták, figurázták a lépéseket a vidék népi muzsikusaiból és énekesekből álló Karmazsin népi együttes dallamaira.

Reményen felüli mulatság kerekedett. Sikerült újabb, eddig nem ismert adatközlőket is felfedezni. A szervezéshez pedig kedvet kaptak a szomszédok: jövőre Ditró, 2020-ra pedig Alfalu kérte a bált

– tudtuk meg utólag a szervezőktől.