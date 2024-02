„A tej az igazi energiaital”

Rendhagyó sajtkóstolót szervezett Székelyudvarhelyen az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete a helyi termékek népszerűsítése érdekében. Az eseményre szállásadókat, vendéglátásban érdekelteket, valamint közintézmény-vezetőket is elhívtak. A program részeként a tejről, illetve a sajtokról is tartottak előadást – számos érdekes tényt osztva meg a közönséggel.

Rendhagyó sajtkóstolót szervezett Székelyudvarhelyen az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete a helyi termékek népszerűsítése érdekében. Az eseményre szállásadókat, vendéglátásban érdekelteket, valamint közintézmény-vezetőket is elhívtak. A program részeként a tejről, illetve a sajtokról is tartottak előadást – számos érdekes tényt osztva meg a közönséggel.

Az üzleti tehéntej 3,5 százalékos zsírtartalmú, míg a friss tej 4–5 százalékos is lehet. Ezzel azonos mennyiségű energiát biztosítanak a tejben lévő cukrok is, ám azokat könnyebben feldolgozza a szervezetünk. A tejben található ugyanakkor a legtöbb taurin, amelyet sokan a népszerű energiaitalok komponenseként tartanak számon. Ez gyakorlatilag egy aminosav, ami segíti a cukrok felszívódását az idegsejtekbe.

András Csaba arról is beszélt, hogy alacsony minőségű tejből csak kevésbé jó minőségű sajtot lehet készíteni. Fontos, hogy friss, maximum egy-két napon át négy Celsius-fokon tárolt tejjel dolgozzunk. Jelenleg is folyik a vita, hogy pasztőrözött vagy inkább friss tejből lehet jó terméket előállítani, de az igazság az, hogy mindkettő megfelelő a célra – állítja a szakember.

Az előadásból érdekességként azt is megtudtuk, hogy két nagyon híres sajt van világszinten, amelyet pasztőrözetlen tejből készítenek: a parmezán és az ementáli. Az is kiderült, hogy nem véletlenül drágák a hosszú ideig érlelt keménysajtok, hiszen azokat folyamatosan állandó hőmérsékleten kell tartani, továbbá forgatni, ellenőrizni kell.

Bevételeik nagy része jelenleg is Kolozsvárról, Szebenből, illetve Marosvásárhelyről érkezik. Kínálatukban friss és érlelt sajtok is szerepelnek, amelyeket hét féle fűszer felhasználásával is készítenek. Mindemellett joghurtot, túrót, grill-, ugyanakkor jó minőségű krémsajtokat is be lehet szerezni tőlük. A camembert sajtjaik megrendelésre készülnek. Nyers tejből dolgoznak, nem használnak adalékanyagokat, ugyanakkor még a fűszereket is helyi forrásból igyekeznek beszerezni.