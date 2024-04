„A siker az az érzés, amikor leküzdöd az akadályokat a cél érdekében”

Szász Izolda: Bár 1995-ben már működtettük a bárrészt, a pizzázó ötlete végül 2006-ban testesült meg. Rájöttünk, hogy az ivás és az evés tevékenysége szorosan kapcsolódik egymáshoz, és egyre inkább a vendégeink is igényelni kezdték, hogy az italok mellé ételt is szolgáljunk fel.

Egyszerűbb volt akkor az élet, mint most. Visszaemlékszem olyan akciókra is, amikor a keresztfiunk és néhány barátja bevonásával közvélemény-kutatást végeztünk, és a város lakóit kérdeztük arról, hogy milyen stílusú pizzázót látnának szívesen, milyen pizzát fogyasztanának leginkább. Ugyancsak

a vendégek igényei alakították az étlapunk alakulását is az évek során, hiszen azokban az időkben, ha egy hatfős csapat betért hozzánk, akkor szinte biztosan öt személy pizzát szeretett volna, de a hatodik kereste a sajtos karajt az étlapon.

Így alakult ki a vendégek igényeihez mérten a mostani arculatunk és ételkínálatunk is. Érdekességként hozzáteszem, hogy ma már Székelyudvarhelyen 37 helyről lehet ételt rendelni és 8 helyről pizzát (2022-es felmérés alapján)

Szász Izolda: Mi úgy működünk, mint egy nagy család. Annál nincs is nagyobb öröm számomra, mint amikor látom, hogy például egy pizzás fiú milyen szívvel-lélekkel készíti el a pizzát.

Ez volt az egyedüli dolog, amelyben nem szerettem volna kompromisszumot kötni. Ugyanez a szemlélet vezetett az alapanyagok kiválasztásánál is, és azt hiszem, ez egy olyan érték, amely megkülönböztet bennünket. Hiszem, hogy a mi pizzánk titka a jó liszt, a megfelelően előkészített pizzatészta és a minőségi rátétek. Ezt képviseljük immár 17 éve.

Nemhiába az a jelszavunk is, hogy Laguna, az enni való barát, mert nekünk tényleg az a célunk, hogy minden ételünk egészséges, tápláló és finom legyen, akár egy jó barát, aki feltölt egy fárasztó nap után.

– A Laguna pizzéria és étterem mellett az idén 25 éves Plast Sistem Kft.-t is vezetik. Hogyan kapcsolódik a két vállalkozás egymáshoz?

egy vállalkozás beindításához nem elég a jó ötlet, kell a tőke is.

Sajnos ez a része a mi esetünkben hiányzott, így valamilyen formában ezt elő kellett teremteni. Magyarországon élő rokonaink közbenjárásával kezdtünk el csomagolóanyagok forgalmazásával foglalkozni. Míg az elején csak reklámszatyrokat gyártottunk, egy idő után a piaci igények alakították a kínálatot, és elkezdtünk pékségek számára feliratozott csomagolóanyagokat gyártani. Mi akkor hiánypiacon működtünk, így volt olyan nap is, hogy akár hat-hét nagy pékséggel partnerségre tudtunk lépni. Ezzel szemben ma már szinte mindenből túlkínálat van.

Az évek során a vásárlók igényei is alakították kínálatunkat, hiszen Székelyudvarhelyen a lakosság számára bemutatóüzletet nyitottunk, hogy bármilyen csomagolóanyagot kis tételben is megvásárolhassanak.

Ugyanakkor egyre nagyobb teret kezdett el meghódítani a kiszállítás, így nagyobbik fiunk ennek a területnek a termékeire specializálódott. Ő felel a kivitelezésért és nyomtatásért is. Számunkra külön öröm, hogy egyik gyermekünk érdeklődést mutat a munkánk iránt.

Szász Izolda: Az számít sikernek, hogy ennyi éven át kitartottunk, és támogattuk egymást. Az elmúlt sok év alatt három alkalommal is megpróbáltuk megváltoztatni például a pizzánk alapreceptjét, szakmai kiállításokon próbáltuk meg elcsenni az igazi olasz pizza receptjét, de idővel rájöttünk, hogy meg kell tartanunk azokat az ízeket,amelyektől mi mi vagyunk, és amelyeket a vendégeink szeretnek.

Szász Ferenc: Számomra a siker az az érzés, amikor leküzdöd az akadályokat a cél érdekében. Megnéztem az értelmező szótárban is a siker definícióját, és minden meghatározás magában foglalta a tevékenység, az alkotás fogalmát. Valahol itt lehet tetten érni a siker lényegét is: tenni, akarni, alkotni.

Ha valaki különböző okok miatt elmegy a vállalkozástól, akkor tudom, hogy az új emberekkel egy jó ideig nem fogom tudni ugyanazt a színvonalat elérni. Természetesen ehhez hozzátevődik az emberi oldal is, hiszen a családias légkör miatt én is tudok mindent a munkatársaimról, és ők is rólam. A 16 év alatt például 13 baba született már a Laguna csapatában, sok fiatal tőlünk megy el egyetemre vagy éppen külföldre. Ezek a távozások mindig megviselnek mint embert, mint vezetőt, de ez az élet természetes velejárója.