„A kis gazdaságok támogatásával erősebbé tesszük a családokat, ezáltal a közösségünket is”

„Ha helyi termelők termékeit választjuk, akkor egyszerre teszünk az egészségünkért, növeljük életminőségünket, és hozzájárulunk közösségünk gazdasági növekedéséhez is” – vallja Andorkó Attila kénosi unitárius lelkész a székelyudvarhelyi Helyénvaló bolt lelkes törzsvásárlója. Hogy ő miért választ rövid utat a helyi termék beszerzésére? Kiderül az interjúból.

– Hogyan kapcsolódott be az Ön életébe a REL, azaz a rövid ellátási lánc fogalma? – Gyakorlatilag, amikor Kénosba költöztem családommal rögtön a rövid ellátási láncokból kezdtük el beszerezni a mindennapi finom falatokat. A mi kis falunk híres arról, hogy számos termelővel rendelkezik.

Az itt élő emberek szívesen dolgozzák fel a szülőföldjük által nyújtott terményeket, így például jeleskedünk a gyümölcsfeldolgozásban.

Én magam méhészettel kezdtem el foglalkozni, és bár egy idő után beláttam, hogy a lelkészi teendők mellett az értékesítésre nem marad időm, a megtermelt termékeket mindig sikerült visszaforgatni cserekereskedelembe. A különböző méhészeti termékeket cseréltem már ribizliszörpre, krumplira, mindig olyasmire, amire a családunknak szüksége volt. Aztán,

amint megnyitott Székelyudvarhelyen a Helyénvaló bolt, rögtön törzsvásárlókká váltunk, hiszen ott egy helyen mindent megtaláltuk, amire szükségünk volt.

Számomra mindig is fontos volt, hogy tudatos legyek a vásárlásaim során, és mai napig is szívesebben támogatok egy olyan kezdeményezést, ami által a helyi közösséget segíthetem gazdaságilag, minthogy egy multinacionális vállalat svájci bankszámláját gyarapítsam. Azt vallom, hogy csak akkor tudunk megmaradni, ha segítjük és támogatjuk egymást. Ha a Helyénvaló boltban vásárolok, akkor hozzájárulok ahhoz, hogy egy helyi család megélhessen.

Fotó: REL-kampány

– Miért tartja fontosnak, hogy vásárlásainknál a helyi terméket válasszuk? – Egy hasonlattal szeretnék élni. A család a társadalom legkisebb sejtje.

Ha a családban béke van, akkor a közösségen, de akár az országon belül is béke van. A kis gazdaságok támogatásával erősebbé tesszük a családokat, ezáltal a közösségünket is.

Hiszem, hogy amennyiben a termelőket pártfogásunkba vesszük, akkor van esélyünk arra, hogy a külföldre való kivándorlást is némiképpen visszaszorítsuk, és be tudjuk bizonyítani fiataljainknak, hogy itthon is meg lehet élni.

Fotó: REL-kampány

– Hogyan vált tudatos vásárlóvá? Mit tud tanácsolni azok számára, akik szeretnének erre az útra lépni? – Idővel mindannyian rájövünk arra, hogy az egészségünk a legdrágább kincsünk, és az, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztunk nap mint nap nagyban javíthatja vagy éppen rombolhatja az életminőségünket. Ha ebből a szempontból nézzük meg vásárlási szokásainkat, akkor nem szorul magyarázatra, hogy miért jobb, ha helyi élelmiszereket fogyasztunk.

Ha ismerjük a termelőt, akkor bátran megkérdezhetjük tőle, hogy az adott termék hogyan készült. Nem mindegy, hogy a kamionon érik meg a paradicsom, amit megeszünk, vagy a termelővel közösen a melegházból szedjük le a zamatos zöldséget.

A rövid ellátási lánc visszakövethető, és mindig egy magasabb minőséget képvisel. Egy személyes történet is felötlik bennem, amely többek között rávezetett a rövid ellátási láncokban való vásárlásra. A kislányunkról egész kicsi korában kiderült, hogy tejérzékeny. Hosszú idő volt, amíg rájöttünk, hogy bizonyos húskészítmény elfogyasztása után jelentkeznek nála a rosszullét tünetei, mígnem a termék összetételéből kiderült, hogy az tejsavót tartalmaz. A tejsavót tömegnövelőként használták ebben az adott húskészítményben. Amint leváltottuk ezt a terméket, és a Helyénvaló boltban található párjára cseréltük, a kislányunk panaszai megszűntek.

Fotó: REL-kampány

Fotó: REL-kampány

– A Helyénvaló boltból leginkább milyen termékeket szokott vásárolni? – Gyakorlatilag szinte mindent onnan szerzünk be, hiszen egy helyen minden megtalálható. Olyan ember vagyok, aki szeret kísérletezni, kipróbálni új ízeket. Ennek köszönhetően előszeretettel szerzek be májpástétomot a boltból, de a Csíki medencéből származó fagyasztott fasírt is nagy kedvence a családnak. És, ha már különlegességek, akkor mindenképp érdemes megemlítenem a savanyúságként eltett gombát is. Bevallom annyira nem vagyok jártas a konyhában, de a Helyénvaló boltnak köszönhetően még gombalevest is készítettem a családomnak. Igaz, hogy nagyon egyszerű dolgom volt, mert a termékhez még receptet is mellékelnek.

Számomra nagyon fontos, hogy a vásárlás ne csak egy kötelező állomása legyen a napnak, hanem úgy érezzem magam az adott boltban, mintha haza érkeznék.

Kell a mai világban az, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, ne csak eladó és vásárló legyünk. Beszélgetés által alakulhat ki az a bizalmi légkör, amikor az ember azt érzi, hogy jól döntöttem, amikor a Helyénvalót választottam.

Fotó: REL-kampány

Ha Te is fontosnak tartod támogatni a helyi termelőket, számít, hogy milyen élelmiszer kerül a családi asztalra, akkor támogasd a Civitas Alapítvány rövid ellátási láncok népszerűsítését megcélzó kampányt azzal, hogy megosztod ismerőseiddel a cikket, hogy minél több emberhez eljuthasson. Maradj velünk a továbbiakban is, hiszen az elkövetkező cikkekben, interjúkban tovább boncolgatjuk a REL, azaz a rövid ellátási láncok mibenlétét, előnyeit. Helyi gazdák, rövid élelmiszer-ellátási láncszakértől és lelkes vásárlók mesélnek majd tapasztalataikról. Sőt, ha szeretnél helyi, zamatos, megbízható forrásból származó szörpöket kóstolni, akkor térj be a székelyudvarhelyi Helyénvaló boltba (Székelyudvarhely, II. Rákoczi Ferenc utca 15. szám), hiszen egész szeptemberben ingyenes szörpkóstolás zajlik. Interjúinkat meghallgathatod a Rádió GaGa műsorában is, ahol további érdekességeket tudhatsz meg a REL-ről. További infók: helyenvalo.ro/REL

