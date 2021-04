Azt szeretnék elérni, hogy a levágott állatok húsát itthon lehessen értékesíteni

Kitörési pontnak érzik a székelypálfalvi gazdák egy kisvágóhíd létesítésért, ezért is fogtak bele a beruházásba. Terveik szerint jövő év végére készül el a szarvasmarhák levágására alkalmas létesítmény, ahová mások is elvihetik majd állataikat.

Jövő év végéig kell befejezni a beruházást • Fotó: Erdély Bálint Előd

A vidéken sokan élnek állattartásból, nekik pedig létfontosságú, hogy legyen egy kisvágóhíd a környéken, különben hivatalosan csak élő állataikat értékesíthetik – mondta el lapunknak Vajda Imre, a székelypálfalvi gazdatársulás vezetője. Mint részletezte, már most vannak olyan személyek, akik jelezték, hogy

szívesen létesítenének húsfeldolgozó üzemet, amennyiben megvalósul a beruházás.

Ebből is látszik, hogy nem csak a környékbeli gazdáknak jelent kitörési pontot a kisvágóhíd, de ahhoz is hozzájárul, hogy a közösség is fogyaszthassa a helyi termékeket, és azokat ne máshol értékesítsék.

Jelenleg az állatokat elviszik innen és máshol vágják le, de jó eséllyel azt a húst itthon már nem lehet megvenni

– fogalmazott a gazda.