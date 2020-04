Az ünnepekre hangolódva: juhból is készül jó kolbász

Noha nem számít annyira megszokottnak, a húsvéti ünnepekre hangolódva juhhúsból is érdemes kolbászt készíteni, hiszen kisütve roppant finom íze van – ezt bizonyította legutóbb portálunknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

Az esztenákon a mai napig készítenek báránykolbászt • Fotó: Erdély Bálint Előd

A húst le kell őrölni, majd sóval, borssal, csomborral érdemes ízesíteni. A massza összegyúrásához szükséges alaplét marha velőscsontból, illetve a juh nagyobb csontjaiból főzzük, sót, borsot, csombort adjunk a főzővízhez, illetve hagymát, fokhagymát és csípős paprikát is, ízlés szerint. Ezt hozzáadjuk a leőrölt húshoz, amely így ízletesebbé és ragacsossá válik.

A kész kolbászokat egy napot hagyjuk száradni, ami alatt kicsepeg belőlük a nedvesség és már engedhetjük is rá a hideg füstöt. Érdemes ugyanakkor figyelni, hogy bükkfa fűrészporral füstöljük meg az ételt, hiszen ez különleges színt és ízt ad a kolbásznak. Ha például fenyőfát használnánk, akkor attól keserű lenne a hús. Mi ez esetben nem füstöltük meg a húst, hiszen anélkül is nagyon finom.

– így Karácsony. Ha összeállt a kolbász alapja, akkor azt beletölthetjük a megtisztított, hideg szódaporos vízzel többször átmosott, valamint – a kifehérítése céljából – ecetes, citromos vízben megáztatott juhbélbe. Természetesen a sertés vékonybele is megfelel a célnak, ez esetben mi is azt használtuk.

Adhatunk a masszához faggyút is, de nem olyan sokat, mint például a miccs esetében

– mondta Karácsony, miközben a serpenyő után nyúlt. Az edénybe némi házi zsírt tett, amelyet éppen csak megmelegített, és már lehetett is sütni a kolbászt.

A friss kolbász megsütése nem is olyan egyszerű, hiszen az a hő hatására nagyon gyorsan kiszakadhat

Nem is pirított sokat a húson, máris felöntötte félszáraz rozé borral, hogy párolódhasson. „Persze sört vagy vizet is lehet használni” – jegyezte meg a szakember. Amint elpárolgott a bor, még egy keveset pirított a kolbászon és már készen is volt.

Köret és tálalás

A séf úgy döntött, hogy burgonya chipset készít a kolbász mellé. Ehhez karikákra vágta fel a nyers, hámozatlan krumplit, amit végül bő olajban sütött ki egy serpenyőben, amelybe néhány fokhagyma is került.