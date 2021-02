Az újabb építésű házak dokumentumait ellenőrzik Bögözben

Rendet teremtenének a községben • Fotó: Erdély Bálint Előd

– fogalmazott az elöljáró. Büntetésre az számíthat, aki kevesebb mint három éve építkezett és nem szerezte be a szükséges dokumentumokat. Az intézmény azonban ez esetben is a jogszabályok által meghatározott minimális büntetést, azaz ezer lejes bírságot szab ki. Harminc napon belül pedig csak az összeg felét kell befizetni. Aki három évnél régebb építkezett, azt a hiányzó iratok beszerzésére kötelezik. Erre mindkét esetben egy éves haladékot kap az érintett.

A szükséges iratok beszerzése nem csak a hivatal, de a lakók érdeke is, hiszen így gondok nélkül lefolytatható például egy örökösödési eljárás, valamint a közművekre való csatlakozás is megoldhatóvá válik – magyarázta Ülkei. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, a szennyvízhálózat kiépítésén is azért dolgozik az önkormányzat, hogy arra minél többen csatlakozzanak, ez viszont csak akkor lehetséges, ha rendezett ingatlanpapírokkal igénylik ezt a lakók. Hozzátette, azt is fontos tudni, hogy a későbbiekben, akár megyei szintű, építkezéssel kapcsolatos ellenőrzések is lehetnek a községben, és nem biztos, hogy abban az esetben is ennyire elnézők lesznek a szakemberek.

Noha nemrég kezdődtek az ellenőrzések, már találkoztak olyan esettel, hogy egy épület túl közel volt a közterülethez, ezért az előtte lévő út beszakadt. Mivel az ingatlan tulajdonosa nem rendelkezett az építkezéshez szükséges dokumentumokkal, a keletkezett kár megtérítése, és a probléma kiküszöbölésének költsége is őt terheli.