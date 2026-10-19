Az óvónők szerint látványos a különbség azoknál az óvodásoknál, akiknek otthon sok a napi képernyőidejük

Az otthoni sok képernyőidő a figyelmen, a türelmen és a finommotorikán hagy nyomot, a kicsiket pedig egyre nehezebben köti le az élőszavas mese – véli a marosvásárhelyi Stefánia óvoda igazgatója. A minisztérium új levele szigorú határokat húz.

Hajnal Csilla 2026. október 19., 16:022026. október 19., 16:02

Fontos módszertani levelet küldött az oktatási minisztérium az óvodai és bölcsődei pedagógusoknak, amelyben

a gyerekek napi képernyőidejének korlátozását és a szabadban töltött tevékenységek fontosságát hangsúlyozza.

A levélben határozottan leírják, hogy kétévesnél fiatalabb gyerekek a bölcsődében egyáltalán nem használhatnak képernyős eszközöket. Hirdetés A 3–6 éves óvodások számára a képernyő előtt töltött idő legfeljebb napi egy óra lehet,

a rajzfilmet és a filmet pedig nem szabad megnyugtatásra használni.

A dokumentum az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását követve legalább napi 180 perc fizikai aktivitást javasol az egy évnél idősebb gyerekeknek, a 3–6 éveseknél ebből legalább 60 percnyi mérsékelt vagy intenzív erőkifejtéssel, emellett pedig a mindennapi, évszaktól független szabad levegőn tartózkodást is előírja.

Minden ovis csoportszobába került óriásképernyő, bár fele ekkora is elég lett volna az óvodákba Fotó: Haáz Vince

Óriásképernyő a pici csoportszobákban is Marosvásárhelyen az elmúlt években szinte az összes tanintézményt – beleértve az óvodákat is – okostáblákkal szerelték fel az önkormányzat által megpályázott országos helyreállítási terv (PNRR) pályázati programja révén. A Stefánia óvoda minden csoportszobájában ott van az óriási képernyő, még akkor is, ha mérete nem arányos a kis méretű termekkel. Az óvoda azonban nem szólhatott bele ebbe, fel kellett szerelniük, ha már megkapták. Az óvónők új témakör bevezetésére vagy rövid oktatóvideók megnézésére használják, illetve

mivel lehet rendes táblának is használni, a gyerekek ujjaikkal rajzolnak rá, ez pedig segíti a finommotorika fejlesztését a későbbiekben

– magyarázta a Székelyhonnak Weisz Réka, a marosvásárhelyi Stefánia óvoda igazgatója, aki rögtön hozzá is teszi, az óvodákban azonban fele ekkora okostábla bőven elég lett volna. Az intézmény egy-két táblát igényelt volna, a pályázati pontosítás után azonban minden csoportterem felszerelést kapott, és ebbe már nem volt beleszólásuk. Az óvodavezető kiemelte, hogy az okostábla használatának gyakorisága csoportonként eltér. A kisebb csoportokban ritkán, jellemzően kéthetente egyszer használják, a nagycsoportban hetente, témától függően akár többször is.

Szó sincs azonban órákig tartó rajzfilmnézésről: online feladatlapokat oldanak meg, és memóriajátékokat játszanak rajta”

– fejti ki az intézményvezető, aki maga is óvodapedagógus.

A minisztérium legalább napi 180 perc fizikai aktivitást javasol az egy évnél idősebb gyerekeknek Fotó: Haáz Vince

A bölcsődékre az önkormányzat PNRR-es projektje nem terjedt ki, de a Stefániához tartozó bölcsődébe nem is kértek volna, hiszen ez a korosztály még túl fiatal hozzá. Ott zenét hallgatnak, hangfalat használnak, képernyőt azonban nem – szögezi le Weisz Réka. Az óvónők megfigyelése szerint azonban egyre látványosabb a különbség azoknál az óvodás gyerekeknél, akiknek otthon sok a napi képernyőidejük. A szociális készségekben mutatkozó lemaradás kevés odafigyeléssel még behozható, a finommotorika, a türelem és a figyelem viszont megsínyli ezt:

nehezebben kötik le őket az élőszavas mesék, pedig ez eddig a pedagógusok egyik leghatékonyabb eszköze volt.

Bár tudományos igazolása még nincs, az óvónők saját tapasztalata szerint ez a jelenség a képernyőidővel függ össze – magyarázta Weisz Réka.

Weisz Réka, a Stefánia óvoda igazgatója: a legfontosabb aranyszabály a következetesség Fotó: Haáz Vince

A megoldás kulcsa a szülői szerepvállalás A szülő nem a gyermek barátja vagy társa, hanem a felelős döntéshozója, hiszen a kisgyerek még nem képes felmérni, mi tesz jót neki. Engedély esetén órákig nézne rajzfilmet, ezért a szülőnek tudnia kell határt húzni – fogalmazta meg az óvodapedagógus. „A legfontosabb aranyszabály a következetesség.

Ha a szabály szerint a napi keret húsz perc, annak húsz percnek kell lennie, és a lejárt idő után a készüléket le kell tenni. Eleinte ez nehéz, a gyerekek könyörögnek, de a következetesség hosszú távon nagyon jót tesz nekik”