Az óvónők szerint látványos a különbség azoknál az óvodásoknál, akiknek otthon sok a napi képernyőidejük

Fotó: Hajnal Csilla
Az otthoni sok képernyőidő a figyelmen, a türelmen és a finommotorikán hagy nyomot, a kicsiket pedig egyre nehezebben köti le az élőszavas mese – véli a marosvásárhelyi Stefánia óvoda igazgatója. A minisztérium új levele szigorú határokat húz.
Fontos módszertani levelet küldött az oktatási minisztérium az óvodai és bölcsődei pedagógusoknak, amelyben
A levélben határozottan leírják, hogy kétévesnél fiatalabb gyerekek a bölcsődében egyáltalán nem használhatnak képernyős eszközöket.
A 3–6 éves óvodások számára a képernyő előtt töltött idő legfeljebb napi egy óra lehet,
A dokumentum az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását követve legalább napi 180 perc fizikai aktivitást javasol az egy évnél idősebb gyerekeknek, a 3–6 éveseknél ebből legalább 60 percnyi mérsékelt vagy intenzív erőkifejtéssel, emellett pedig a mindennapi, évszaktól független szabad levegőn tartózkodást is előírja.
Minden ovis csoportszobába került óriásképernyő, bár fele ekkora is elég lett volna az óvodákba
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen az elmúlt években szinte az összes tanintézményt – beleértve az óvodákat is – okostáblákkal szerelték fel az önkormányzat által megpályázott országos helyreállítási terv (PNRR) pályázati programja révén. A Stefánia óvoda minden csoportszobájában ott van az óriási képernyő, még akkor is, ha mérete nem arányos a kis méretű termekkel. Az óvoda azonban nem szólhatott bele ebbe, fel kellett szerelniük, ha már megkapták.
Az óvónők új témakör bevezetésére vagy rövid oktatóvideók megnézésére használják, illetve
– magyarázta a Székelyhonnak Weisz Réka, a marosvásárhelyi Stefánia óvoda igazgatója, aki rögtön hozzá is teszi, az óvodákban azonban fele ekkora okostábla bőven elég lett volna. Az intézmény egy-két táblát igényelt volna, a pályázati pontosítás után azonban minden csoportterem felszerelést kapott, és ebbe már nem volt beleszólásuk.
Az óvodavezető kiemelte, hogy az okostábla használatának gyakorisága csoportonként eltér. A kisebb csoportokban ritkán, jellemzően kéthetente egyszer használják, a nagycsoportban hetente, témától függően akár többször is.
– fejti ki az intézményvezető, aki maga is óvodapedagógus.
A minisztérium legalább napi 180 perc fizikai aktivitást javasol az egy évnél idősebb gyerekeknek
Fotó: Haáz Vince
A bölcsődékre az önkormányzat PNRR-es projektje nem terjedt ki, de a Stefániához tartozó bölcsődébe nem is kértek volna, hiszen ez a korosztály még túl fiatal hozzá. Ott zenét hallgatnak, hangfalat használnak, képernyőt azonban nem – szögezi le Weisz Réka.
Az óvónők megfigyelése szerint azonban egyre látványosabb a különbség azoknál az óvodás gyerekeknél, akiknek otthon sok a napi képernyőidejük. A szociális készségekben mutatkozó lemaradás kevés odafigyeléssel még behozható, a finommotorika, a türelem és a figyelem viszont megsínyli ezt:
Bár tudományos igazolása még nincs, az óvónők saját tapasztalata szerint ez a jelenség a képernyőidővel függ össze – magyarázta Weisz Réka.
Weisz Réka, a Stefánia óvoda igazgatója: a legfontosabb aranyszabály a következetesség
Fotó: Haáz Vince
A szülő nem a gyermek barátja vagy társa, hanem a felelős döntéshozója, hiszen a kisgyerek még nem képes felmérni, mi tesz jót neki. Engedély esetén órákig nézne rajzfilmet, ezért a szülőnek tudnia kell határt húzni – fogalmazta meg az óvodapedagógus.
„A legfontosabb aranyszabály a következetesség.
– tette hozzá a Stefánia óvoda vezetője, aki pedagógusként és édesanyaként is úgy véli, hogy a gyerekeket nem lehet és nem is cél teljesen elzárni a digitális világtól, de a szülőknek időt és energiát kell fektetniük abba, hogy utánajárjanak, hogyan használható biztonságosan az eszköz.
A nagyobbaknak fel kell nőniük a felelős használathoz, a kisebbeknél pedig a szülő feladata felügyelni, mit néznek, nehogy véletlenül nekik nem való tartalomra kattintsanak, és természetesen ehhez az előre meghatározott időkeret betartása is hozzátartozik – tanácsolja Weisz Réka óvónőként, intézményvezetőként és édesanyaként is a szülőknek.
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