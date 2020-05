Az otthoni munkához elengedhetetlen a stabil internetkapcsolat

Az otthonról elvégezhető munka esetében fontos megteremteni a munkavégzés körülményeit. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

K. Eszter csaknem két éve otthonról dolgozik. Kolozsvári egyetemi tanulmányai alatt már alkalmazták jelenlegi munkahelyén, ahová ottléte alatt naponta bejárt, Csíkszeredába való visszaköltözése viszont megnyitotta az otthonról való dolgozás lehetőségét.

„Számomra szociális motivációja is volt az otthoni munkának, hiszen távol voltam a családomtól és a barátaimtól. Lényeges különbség, hogy a home office-ban kevesebb a zajos tényező, ami el tudja vonni a figyelmemet a munkáról” – számolt be az előnyökről az informatikai tanácsadóként dolgozó Eszter. Kiemelte, azelőtt egy légtérben nagyjából ötvenen dolgoztak, könnyű volt segítséget kérni egy-egy felmerülő probléma esetén, most viszont a találkozás hiányával online konzultációra van csak lehetőségük.

Kolozsváron napi két órát töltött a forgalomban a munka- és hazautazás alkalmával, manapság viszont már eredményesebben be tudja osztani a fennmaradó szabadidejét.

„Időt nyertem azoknak a dolgoknak, amelyek igazán lényegesek számomra. A házimunkára, a családomra, a barátaimra is több időm van, ez pedig megfizethetetlen” – mondta.

Előnyök sora

Cs. Balázs szintén két éve dolgozik otthonról. A gyártásirányító rendszerekkel foglalkozó nagyvállalat alkalmazottjaként kiemelte,

a lehető legjobb, hogy otthonról dolgozhat, hiszen az egy éves kisgyerekük neveléséből is ki tudja venni a részét.

„A munkába menésjövés egyrészt semmi perc alatt le van tudva egyik szobából a másikba. Szeretem az önálló, nyugodt munkavégzést, másrészt a feleségemnek is megnyugtató, hogy otthon vagyok és vészhelyzet esetén bármiben tudok segíteni a kisgyerekünkkel” – jelezte. A programozó elmondta, betartják a zavartalan munkavégzés szabályait a munkaidő alatt, de például ebédszünetben közösen tudnak főzni és ebédelni a családdal.

Nincs gond a szolgáltatással

Az országos lefedettségben előkelő helyen álló Telekom Romania internetszolgáltatónál érdeklődtünk a járvány alatti Hargita megyei helyzetről. Mint közleményükben tájékoztatnak, a járvány óta az előfizetők nem kérvényeztek több szerződésmódosítást és sávszélesség-bővítést, mint máskor. Nagyobb kapacitással működik viszont a szolgáltató call-center ügyfélközpontja, hiszen az előfizetők mostanában leginkább telefonon kötnek szerződéseket vagy ebben a formában kérnek segítséget a felmerülő problémákra.

A lefedettséget és az internethasználat folyamatos működését illetően úgy fogalmaznak, a hálózat nemrég esett át egy felújításon az olyan kritikus intézmények esetében, mint például a hatóságok, kórházak. A megnövekedett adatforgalommal szemben a lakossági hálózaton hatékonynak bizonyultak az időszakos karbantartások, nem észleltek hosszabban tartó és nagyobb volumenű problémaforrást a környéken.

Bevezették a Work from Home programot, amellyel az alkalmazottak hatvan százaléka otthonról dolgozik, ezzel is csökkentve a személyes érintkezés lehetőségét. A terepen dolgozók megfelelő védőfelszereléssel rendelkeznek, a kirendeltségeket pedig fertőtlenítőszerrel és távolságtartó felfestésekkel látták el. Rámutatnak, nem volt szükséges a kényszerszabadság bevezetése és egyelőre nincs is tervben hasonló lépés.