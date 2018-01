Az ősökre emlékeznek, de a következő nemzedék jövőjébe fektetnek

Beszédében a polgármester Wass Albert író szavait idézve emelte ki az elfogultság ‒ azaz tárgyilagosság hiányának ‒ közösségre gyakorolt negatív hatását. A madéfalviak nevében rámutatott arra is, hogy Európában 2018-ban nincs helye az elfogultságnak. S míg Brüsszelnek, Budapestnek vagy Bukarestnek terveit saját érdekeik befolyásolják, addig a székelyeknek, erdélyi magyaroknak is komoly tervre van szükségük, de olyanra, amely elfogultságtól mentes.

„A mi érdekünk, hogy értékeinket megőrizve gazdaságilag is fejlődjön a térségünk. A mi érdekünk, hogy Brüsszel Minority SafePack nevű kezdeményezésünket felkarolja, és jogszabályokat dolgozzon ki az európai őshonos kisebbségek védelme érdekében. A mi érdekünk, hogy a budapesti polgár érezze és meg is értse, hogy mi is a magyar nemzet része vagyunk, nemzettársak. A mi érdekünk, hogy a bukaresti ember megértse, honfitársak vagyunk, és Románia területén, annak részeként keressük itt, hazánkban boldogulásunk békésen együtt élve velük ‒ még 2018-ban is. A mi érdekünk az elfogultság mellőzése a vélemények formálásában” ‒ szögezte le beszédében.