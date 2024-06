Az iskola, ahol egy napra a legózás és a különböző játékok kerültek középpontba

Nagy volt a zsivaj pénteken a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola udvarán: a step by step (lépésről lépésre) tagozatos pedagógusok és elemis diákok vendégeket fogadtak, akikkel együtt játszottak, alkottak, ugráltak. A „Playfest” rendezvény a gyermekek korai fejlesztése és nevelése Romániában projekt keretében valósult meg az UNICEF Románia, a Step by step Központ és a dániai Lego Alapítvány támogatásával és ami a lényege: rengeteget legózhattak, de még számtalan másfajta kreatív játékban is részt vehettek a kisdiákok. A központi téma „a mi városunk” volt.