Az informatika idén sem talált legyőzőre

Bár a magyar érettségizők aránya és összességében a száma is csökkent, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen idén is az elmúlt évekhez hasonló iratkozási kedvet tapasztaltak. A három városban meghirdetett 1110 helyre összesen 617 diák jelentkezett.

A marosvásárhelyi helyszínre jelentkeztek a legtöbben • Fotó: Haáz Vince

Lejárt az iratkozás a Sapientia EMTE három helyszínén. Az egyetem iránti érdeklődés az elmúlt évekhez hasonlóan alakult – állítja Dávid László rektor. A Sapientia három helyszínén

összesen 522 tandíjmentes, 515 hozzájárulásos és 73 teljes tandíjas helyet hirdettek meg,

ez összességében 1110 hely, amelyre 617-en jelentkeztek. „A számokat úgy tekintjük, hogy igazából az állami egyetemeken is általában a taníjmentes helyek a keresettebbek, ha valaki nem jut be tandíjmentes helyre, akkor lehet, hogy elmegy onnan. A jelentkezők számát így jó, ha a tandíjmentes helyekhez viszonyítjuk. Így a 617 hallgató a tandíjmentes helyekhez viszonyítva 1,18-szoros túljelentkezést jelent, ha a teljes helyekhez viszonyítjuk, akkor pedig azok hatvan százalékára jelentkeztek” – magyarázta az egyetem rektora.

Marosvásárhelyen amúgy 222 tandíjmentes, 240 tandíj-hozzájárulásos és 73 teljes tandíjas helyet hirdettek meg, az összesen 535 helyre pedig 351-en jelentkeztek, ami a tandíjmentes helyekhez viszonyítva 1,58-szoros túljelentkezést jelent, valamint a teljes helyek hetven százalékát.

Csíkszeredában a 232 tandíjmentes és 233 tandíj hozzájárulásos helyre összesen 175 jelentkező akadt, vagyis a tandíjmentes helyek 75 százaléka „kelt el”.

Kolozsváron 110 helyből 68 tandíjmentes és 42 tandíj-hozzájárulásos, amelyre összesen 91 diák jelentkezett, vagyis a teljes helyek 83 százalékára jelentkeztek.

Dávid László rektor szerint évek óta divatos és nem divatos szakok szerint alakulnak a jelentkezések az egyetem mindhárom helyszínén.

A legdivatosabb, legkeresettebb most az informatika, a gazdasági informatika, ami nem csoda, ugyanis most nagyon sok programozót keresnek, és ez még jó darabig nem változik. Azért jó ez a szak akár Csíkszeredának, akár Marosvásárhelynek, mert ha elmegy valaki és Kolozsváron végzi el ezt a szakot, csak elvétve tér haza

– fogalmaz a rektor.

A számok tekintetében azt láthatjuk, hogy Marosvásárhelyen, de az egész Sapientián is, a legkeresettebb szak az informatika volt. Túljelentkezés van a teljes helyekhez viszonyítva a kommunikáció és a fordító és tolmács szakokon is, s bár a kertészmérnökire picivel kevesebben jelentkeztek idén, a tájépítészeten majdnem kétszeres a túljelentkezés, mostanában ugyanis ez az egyik divatos szak az egyetemen.

Csíkszeredában is népszerű volt a gazdasági informatika, ahol tandíjmentes helyekhez viszonyítva 1,3-szoros a túljelentkezés, a kommunikáció, 1,44-szeres, a szociológián pedig 1,4-szeres a túljelentkezés, itt is az ingyenes helyekhez viszonyítva.

Kolozsváron évek óta a film- és fotóművészet szak iránt érdeklődnek legtöbben, itt 3,42-szeres a túljelentkezés a tandíjmentes helyekre levetítve, de összességében is 1,64-szeres.

Mi arra számítunk, hogy a tandíjmentes helyek nagyjából feltelnek, őszre is valószínűleg egy pár marad. Én azt látom, hogy bár a sikeresen érettségiző magyar diákok aránya is, de összességében a száma is csökkent, mi nagyjából ugyanazt a jelentkezési arányt tapasztaljuk, mint az előző években

– fogalmazott Dávid László rektor.