Az igazság teljesen más, mint amit az eddigi tapasztalatainkból ismerünk

Háború és béke – Kül- és biztonságpolitikai korszakváltás határán címmel tartottak beszélgetést Tusványos első napján a Lőrincz Csaba-sátorban. Hogyan változik a geopolitikai helyzet, és melyek erre a legfontosabb kérdések és válaszok? Többek között ezekről is szó esett.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke négy kérdést érintett, elsőként felhívta a figyelmet a Patrióták Európáért politikai pártcsalád megszületésére, és arra, kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen arculatot fog ölteni. Mint mondta, a természet adta jogoknak és írott jogoknak a védelme egyaránt fontos lesz az elkövetkezendő időszakban, és felhívta a figyelmet az egyéni jogok mellett a Kárpát-medencében a közösségi jogok védelmének fontosságára is mint az interetnikus kapcsolatok rendezésének az eszközére.

És az ukránok számára az európai, demokratikus és szuverén jövő akkor lesz lehetséges, ha a lehető legrövidebb időn belül sikerül elérni a tűzszünetet, és sikerült elindítani azt, hogy ne a tábornokok, hanem a diplomaták befolyásolják a folyamatokat. De ehhez hangsúlyoznunk kell, hogy kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett is, még akkor is, ha Ukrajna területi integritása támogatásának és megvalósításának a hogyanját, azt nem kívánjuk mi megmondani.”

Hangsúlyozta, a jelenlegi háborús helyzetben beszélni kell a másik háborúról is, ez pedig a közel-keleti háború, hiszen október hetedikével kiújult egy több tízezer áldozatot követelő brutális konfliktust, és ennek a déli frontnak a keleti front és a nyugati helyzet után szintén megfelelő figyelmet kell szentelni.

Szilágyi Zsolt, a Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumi tagja úgy véli, most olyan változásokat élünk meg, ami után nem túlzás azt mondani, hogy a világ nem lesz többet olyan, mint amilyen volt azelőtt. Mint mondta, egy markáns európai akarat nélkül tulajdonképpen a nagyhatalmaknak van kiszolgáltatva Európa is. És egy fegyveres konfliktus esetén bizony rádöbben arra, hogy mennyire „védtelen”.

Azt is hozzátette, látható, hogy nem lettek jobbak a Nyugat esetleges tárgyalási pozíciói, vagy Ukrajna esetleges tárgyalási pozíciói a háború előrehaladtával. „Két logika figyelhető meg a nyugat-európai országoknak az orosz háborúhoz való viszonyulásában. Az egyik egy kicsit hidegháborús logika.”

Mesterházy Attila, a Szocialisták és Demokraták baloldali párt elnöke visszautalt Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi tusványosi beszédére, amikor is úgy fogalmazott, hogy a politikát három idősíkon érdemes értelmezni: taktikai, stratégiai és történelmi.

Ebben a helyzetben általában az szokott lenni az elvárás, hogy a saját szövetségesi rendszerünk felé húzódunk. Tehát mi elkezdjük segíteni azt a szövetségesi rendszert ebben a konfliktusban, még akkor is, hogyha valóban ez nehézségeket is okozhat Magyarország számára. (…) Szerintem Orbán Viktor nem hasznos idióta, hiszen a hasznos idióta nem tudja, hogy miért csinálja azt, amit csinál. A magyar miniszterelnök tudatosan csinálja azt, amit csinál, és ez egy racionális gondolkodásból téves helyzetértékelés, téves jövőkép. De mégis racionális megfontolás alapján próbálja Magyarországot lehorgonyozni ahhoz a szövetségesi rendszerhez, ahová soha nem akartunk és soha nem is tartoztunk.”

A béke általában rendkívül költséges, a háború kevésbé

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakciójának vezetője három témát érintett beszédében: az orosz–ukrán háborút, a Közel-Keletet és a Távol-Keletet. Mint mondta, az orosz–ukrán háború kapcsán az látható – főként az utóbbi hónapokban –, hogy egy állóháború zajlik. A frontfonalak nem igazán mozognak, és katonai szempontból nem lehet komoly jóslatokba belemenni ebben a pillanatban, hogy mi lesz ennek a háborúnak a kimenetele.

„Ami a béketárgyalásokat és a diplomáciai tárgyalásokat illeti, jelenleg úgy tűnik, hogy az ukrán politikai elit úgy gondolja, hogy ha ezek a tárgyalások beindulnának, tekintve valamennyire a katonai helyzetet is, ez kizárólag az orosz érdekeknek kedvez. (…) De nyilván az egy közhely és egy alapvetés, hogy egy háborúnak végül is bizonyos tárgyalásokon lehet csak véget vetni.”

A Közel-Kelettel kapcsolatban kifejtette, meglátása szerint