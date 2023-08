Az ezer éves sikertörténetre emlékeztek, közös kenyérből részesültek

Tizedik alkalommal emlékezett Marosvásárhely magyar közössége az államalapításra és Szent Istvánra királyra. Vasárnap késő délután a nyári színpad székei mind megteltek, sokan ültek be az árnyékos nézőtérre, hogy meghallgassák a köszöntőket, megnézzék a néptáncosokat és részesüljenek a közös kenyérből.

Tizedik alkalommal emlékezett Marosvásárhely magyar közössége az államalapításra és Szent Istvánra királyra. Vasárnap késő délután a nyári színpad székei mind megteltek, sokan ültek be az árnyékos nézőtérre, hogy meghallgassák a köszöntőket, megnézzék a néptáncosokat és részesüljenek a közös kenyérből.

Tíz évvel ezelőtt félszegen kezdődött a magyar államalapítás és az új kenyér megünneplése Marosvásárhelyen. Az első években a főtéri katolikus plébánia udvarán gyűltek össze az új kenyeret megosztani, Szent Istvánra emlékezni a vásárhelyiek. Majd az ünneplő tömeg évről évre egyre nőtt, a Színház teret is több alkalommal megtöltötték.

Idén a belvárosban levő, de kissé rejtett nyári színpadon tartották az ünnepséget és ezt többen is sérelmezték, hiszen voltak, aki azt szerették volna, hogy nyílt téren ünnepeljen a város magyarsága, megmutatva magát.

Ezt érezzük Marosvásárhelyen, ahol mindennap fontos, hogy megőrizzük a nyelvünket, kultúránkat. Ma hálásan emlékezünk Szent István királyunkra, az emberre, aki hazát teremtett nekünk, hittel és bátorsággal. Ünnepeljük az új kenyeret is, az összetartozás jelét, amit közösen fogyasztunk el” – mondta a politikus.

Both Hajnal konzul

Ezer éves sikertörténet

Both Hajnal konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa arról beszélt, hogy kevés szentről tudunk, aki országépítő is volt és ez a mi István királyunk. Szent István olyan országot akart alapítani, amelynek eljövendő uralkodói is a keresztény értékek szellemében kormányoznak, azt kívánta, hogy népe a nyugati kereszténységhez tartozzon.