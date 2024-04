Az építkezésre mindig szükség lesz

A Vigh család még az 1970-es évek derekán került kihelyezéssel Csíkszeredába, ahol Ádám a megyei építővállalatnál ismerkedett meg a szakmával. A rendszerváltás után – sok szakmabeli társával egyetemben – saját lábára állt, mára pedig a régió egyik legismertebb építőipari vállalkozásának a tulajdonosa. Cégalapítás-történetről, nagy kihívásokról, a siker titkáról és a Tectum Company jövőjéről is beszélt az alapító Menyhárt fia társaságában.

A megyei építővállalattól a saját vállalkozásig Vigh Ádám feleségével 1978-ban kapott kinevezést Csíkszeredába: míg a Tectum Company jövőbeni alapítója a megyei építővállalat kötelékébe került, addig felesége a házgyárnál helyezkedett el. „Itt a kivitelezéssel ismerkedtem meg, az első munkáim között pedig máris a csíkszeredai számvevőszéknél kezdetem el dolgozni” – emlékezett vissza Vigh Ádám, akit felettese hamar megkedvelt, így elvitte Bukarestbe, ahol

megismerkedhetett az épületmozgatás világával is: itt sínekre helyezték a létesítményeket, és úgy szállították.

„Addig ilyesmivel nem találkoztam, de megtanultam a technológiát, amit aztán Székelyföldön is alkalmaztam” – mesélt a rendszerváltás előtti évekről az építőmérnök. 1990 után kisvállalkozást alapított (amit aztán gyorsan be is zárt), majd egy társával közösen egy korlátolt felelősségű társaság bejegyzésébe is belevágott.

Ez nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy jó anyaországi kapcsolataink révén Magyarországon vállaljunk munkát. Itthon ekkor még nagy volt a zűrzavar, a különböző bürokratikus folyamatok útvesztőit nemigen értette senki”

– elevenítette fel a szabad világ első éveinek viszontagságait beszélgetőpartnerünk. Az ott töltött időt egyáltalán nem bánta meg, hiszen csúcsidőben több mint 250 alkalmazottat foglalkoztatott Magyarország-szerte, sőt a sevillai világkiállítás pavilonján is dolgozhatott tizenkét ács munkatársa.

A Márton Áron Gimnázium külső és belső arculati megvalósítása is a Vigh család vezette céghez fűződik Fotó: Tectum Company

… és létrejött a Tectum Company 1994-et írtunk, amikor társával és nagyjából harminc kisrészvényessel Csíkszeredában Vigh Ádám megalapította a Tectum Company részvénytársaságot.

Ez a vállalkozás az itthoni munkákra szakosodott, amelynek irányítása rövid időn belül egyedül az én kezemben összpontosult.

Akkoriban még alig-alig érződött a külföldi behatás az itthoni szakmában, ezért a Magyarországról hozott filozófia és alapanyagok – ilyenek például a bitumenes lemezekkel történő tetőfedés, valamint a központi porszívórendszer, amit több épület köztük a CEC Bank csíkszeredai székházának tervezésénél és kivitelezésénél is használtunk – újítóan hatottak az építőiparra” – idézte fel az alapító-tulajdonos, aki

közgazdász-végzettség híján autodidakta módon sajátította el a cégvezetés alapjait és filozófiáját.

„Munkám során hamar rájöttem arra, hogy a bank nem az építőipar barátja” – állítja Vigh Ádám, aki ezt az 1990-es évek valutaválsága során értette meg. Ekkor a márka árfolyama is elszállt, a lej is sokat romlott, így olyan kivitelezéseket is megvalósítottak, amelyek végül ráfizetésesek lettek.

Az évek során megtanultam, hogy ebben az iparágban a siker kulcsa két tényezőtől függ: egyrészt a licitképesség miatt ne legyenek tartozásaid az állam felé, másrészt a munkásaidat mindig időben és becsülettel fizesd ki”

– osztotta meg filozófiáját a közel 30 éve működő építőipari vállalat vezetője, aki azt is elmondta, hogy nemegyszer inkább saját maguktól vonták meg a fizetéseket és a javadalmazásokat csak azért, hogy az alkalmazottak fizetését elő tudják teremteni. A pályázatok világa „2007 nagy lehetőségeket nyitott meg előttünk.

Az EU-ba történő belépésnek a létünket köszönhetjük, hiszen nagyon sok lehetőséget biztosítottak épületrehabilitációkhoz, felújításokhoz”

– állítja a Tectum Company alapítója, aki ebben a 7 éves ciklikusságot látja fő problémának. „Természetesen a hazai kiírásokban is rendre részt veszünk, az utóbbi években pedig szerencsére Csíkszeredában is egyre nagyobb a fejlesztési és beruházási kedv” – dicsérte a városvezetést Vigh Ádám, aki azt is elárulta, hogy a 2023-as év pályafutásuk eddigi legjobb esztendője: idén három évre elegendő kivitelezésre kötöttek szerződést, ami új munkahelyek teremtésére és csapatbővítésre is lehetőséget adott.

Fő profilunk immár a generálkivitelezés, így állandóan 60 embert tudunk foglalkoztatni. Mellettük még 20 munkaponton több mint kétszáz alvállalkozó dolgozik, akiknek mi irányítjuk a munkáját”

– vette át a szót a következő generáció képviselője, Vigh Menyhárt, akiről mondhatni viccesen, hogy a kőműveskanalat tologatta a homokozóban a kisautó helyett.

A Mikó-vár madártávlatból. Csíkszereda impozáns épületének felújítását szintén a Tectum Company végezte Fotó: Tectum Company

Amikre igazán büszkék lehetnek Az elmúlt három évtized során a Tectum Company több száz épület megépítésében és felújításában vállalt oroszlánrészt. És természetesen vannak kedvenc munkáik is.

Számomra a legked­vesebb gyöngyszem a csíkszeredai Millenniumi templom megépítése volt, amely egyedi stílusával és vonzerejével a régiónk egyik ékköve.

A csíkmindszenti kulturális központ szintén fontos helyet foglal el a szívemben, hiszen mind a katasztrófa előtt mind a katasztrófa után (szerk. megj. 2012-ban leégett a csíkmindszenti sportcsarnok, amelyet példás közösségi összefogásnak köszönhetően egy év alatt újjáépítettek) mi voltunk a létesítmény kivitelezői.

De említhetném a Mikó-vár teljes felújítását és a privatizált Fenyő Szálló felújítását és bővítését, akárcsak a Márton Áron Gimnáziumot, ahol a külső és belső arculat megvalósítása nagyrészt a mi nevünkhöz fűződik”

– sorolt fel csak néhányat az alapító-tulajdonos. És valóban csak néhányat, hiszen mindezek mellett a csíkszeredai Tulipán áruháznál, több erdélyi MOL-töltőállomásnál, valamint a maroshévízi, gyergyóditrói, csíkdánfalvi és csíkszentléleki sportcsarnokoknál is komoly és időtálló munkát végeztek a Tectum Company szakemberei.

Generációváltás és jövőkép Ugyan Vigh Menyhárt beleszületett az építőipari vállalkozás életébe, és tálcán kínálták fel neki a családi vállalkozásban való boldogulás lehetőségét, ő kipróbálta magát más területeken is. „Nekem is volt saját vállalatom, illetve más cégeknél is elhelyezkedtem alkalmazottként.

A visszatérés döntését a közelmúltban hoztam meg, tettem ezt az egyik lehető legjobb pillanatban, hiszen rengeteg munkánk van, amelynek egy jelentős részét immár át tudtam venni édesapámtól”

– mondta el az immár ügyvezető igazgatói pozíciót betöltő második generációs mérnök. Jelenleg kéz a kézben vezeti apa és fia a vállalkozást, akik a sok és tisztességgel elvégzett munkában látják a jövőt. „Apró módosításokat és fejlesztéseket természetesen tervezek, de nem hűbelebalázs módjára, hiszen az alapok és a jó (infra)struktúra immár adott” – osztotta meg jövőbeni elképzeléseit Vigh Menyhárt, aki rövid távon az irodaépületük komfortosabbá tételét és a digitalizációs folyamatok fellendítését tűzte ki célul.

Ha folyamatosan lesz munka, és azt tisztességgel elvégezzük, akkor méltóképpen válhatunk a régió egyik vezető építőipari vállalkozásává”