Az emlékezés és a részvét lángjai a bentlakásnál

Már kora reggeltől gyertyákat gyújtottak elhunyt társuk emlékére, a nap folyamán pedig többen is lerótták kegyeletüket a székelyudvarhelyi bentlakás udvara előtt kialakított emlékhelyen, többek között Románia tanügyminisztere, Ligia Deca is.

Mint arról beszámoltunk, a tragédiával végződő hétfői falomlás következtében életét vesztette a Palló Imre Művészeti Líceum diákja, aki a bentlakásban tartózkodott az épület falának leomlásakor, és a romok alá szorult.

korábban írtuk Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.

Az emlékére gyújtott gyertyák kedden este is bevilágították a tragédia helyszínének környékét, az esti órákban is sokan rótták le kegyeletüket, ugyanakkor az iskolában is megemlékezést szerveztek az elhunyt diák emlékére.