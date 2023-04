Az ember mint adathalmaz

Laczkó Réka jogtanácsossal, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Jogi Karának, valamint a Sapientia EMTE Jogtudományi Intézetének megbízott oktatójával beszélgetve megtudtuk, az adatvédelem törvényes keretét Romániában uniós és országos előírások egyaránt szabályozzák, a témával kapcsolatban ugyanakkor az egyetemes emberi jogok is relevánsak.

Romániában ugyan már 2018-ban életbe léptették az európai uniós adatvédelmi törvényt, a GDPR-t, mi, átlagpolgárok azóta is vajmi keveset foglalkozunk a témával. A hétköznapokban legtöbben csak annyit tapasztalunk, hogy valahányszor új weboldalt nyitunk meg, a beleegyezésünket kérik, amit jellemzően bármiféle utánajárás nélkül meg is adunk. De vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy ilyenkor mibe egyezünk bele?

2016-ban született meg a jelenleg hatályos európai uniós adatvédelmi rendelet, melynek alkalmazása 2018-ban vált kötelezővé az Európai Unió területén, tehát Romániában is.

Az uniós és országos jogszabályokat kiegészíti az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata is, legfőképpen az előzetes döntéshozatal keretében elfogadott értelmező határozatok révén. És hogy még komplikáltabb legyen mindez:

mivel az adatvédelmi jogok részben a magánélethez való jog részét képezik, figyelembe kell venni az Emberi Jogok Egyezményét és az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéseit is.

De mit is értünk személyes adatokon? Laczkó Réka rámutatott: ide tartozik minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Személyes adat például a név, a személyi szám, egészségügyi adatok, arcról készült fénykép, vélemények, etnikai hovatartozás, de ide tartozik a tetoválás vagy a ruhaméret is.

Az adathalászat megváltozott: most elsősorban nem azok az adatok érdekesek, amelyeket a felhasználó magáról ad meg, hanem a felhasználó viselkedési tevékenysége

Laczkó Réka arra is kitért, hogy jogszerű adatkezelésről akkor beszélünk, amikor egyrészt az érintett hozzájárulását adja ehhez. Másrészt akkor is jogszerűen járunk el, ha ezekre az adatokra szükség van például egy szerződés megkötésekor, vagy amikor az adatkezelőnek jogi kötelezettséget kell teljesítenie, mondjuk át kell küldenie az adóhivatalnak a munkavállalóra vonatkozó információkat. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az érintett létfontosságú védelme érdekében ki kell szolgáltatni az adatait, például ha valakihez mentőt hívunk, akkor meg kell adnunk a nevét, az életkorát és egészségi állapotát.

Kiskorúak adatainak kezelése

Külön kategóriába tartozik a kiskorúak adatainak kezelése, valamint a tájékoztatásuk. Az adatvédelmi szakember elmondta: