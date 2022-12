Öt éve alakultak, már több mint háromszázan vannak

egymást támogathatják, szakemberek segíthetnek nekik a mindennapi problémák megoldásában, és az egyszülős gyerekek is irányított tevékenységeken vehetnek részt.

– sorolta. A jövőt illetően szeretnék folytatni a közösségépítő és támogató tevékenységüket, és megszeretnék szervezni a második erdélyi tábort is. Ugyanis nemcsak Csíkszeredában, hanem Erdély-szerte Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen is működnek hasonló klubok, ahová szintén szeretettel és támogatással várják az egyszülős családokat. Az érdeklődök érdeklődhetnek a csikiegyszulo@yahoo.com e-mail címen, de a klubok megtalálhatóak a Facebook közösségi oldalon is.