Az egészségügyi szolgáltatók jobb híján már beletörődtek a rendszerproblémákba

Az egészségügyi rendszer több szolgáltatója, illetve páciensek beszámolói szerint is napok óta akadozik az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere, de a probléma gyakorisága annyira megszokottá vált az elmúlt években, hogy a szolgáltatók egy része már nem is panaszkodik, csak keserűen tudomásul veszi az újabb rendszerprobléma megjelenését. Az egészségügyi rendszer szereplői kénytelenek voltak megtanulni együtt élni az elektronikus rendszer hibáival.

A háziorvosi rendelőkben is tapasztalják a fennakadásokat, de ezek nem különböznek az évek óta ismétlődő rendszerproblémáktól – tudtuk meg Soós-Szabó Klárától, a háziorvosok szövetségének Hargita megyei vezetőjétől. „Ez már évek óta így van. Akadozva megy, időnként leáll és nem tudjuk lekérdezni a páciensnek a státuszát, hogy biztosított-e vagy nem. Van, amikor a kártyát nem olvassa, máskor a receptet nem tudjuk kiállítani. Ezek szinte naponta előfordulnak, és nagy bosszúságot jelentenek mindenkinek.

A fennakadásokat a páciensek is érzékelik, hiszen gyakran várakozniuk kell, hogy az orvosi rendelőben vagy laboratóriumban újrapróbálkozzanak a számukra biztosított szolgáltatás érvényesítésével, amit csak a kártyával lehet elvégezni. Két páciens is beszámolt lapunknak az elektronikus rendszer akadozásáról a napokban. Egyikük szerdán kellett felkeresse háziorvosát, aki arra panaszkodott, hogy már hétfő óta akadozik a rendszer, és emiatt beteg vagy oltásra váró gyerekeket kell visszarendeljen, ugyanis nem tudja érvényesíteni a szolgáltatásokat. Egy másik pácienst laborvizsgálatra küldött el háziorvosa, ő viszont a rendszer üzemzavara miatt a laboratóriumban kell hagyja egészségügyi kártyáját, abban bízva, hogy mire visszamegy a laboreredményekért, sikerül érvényesíteniük a szolgáltatást.

Hónap elején, hónap közepén, és ha Kambodzsában kisüt a nap, akkor is problémák vannak a rendszerrel

– foglalta össze a problémát a csíkszeredai háziorvos. Soós-Szabó Klára megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy az ismétlődő rendszerproblémák miatt több időt vesz igénybe egy-egy rendelés, felborul a napi programjuk, hiszen negyedórás eltéréssel jegyzik elő a pácienseket, így torlódások alakulnak ki, ami járványos időszakban nem szerencsés. Ilyenkor a pácienseknek várakozniuk kell, hogy az orvos érvényesíteni tudja a rendszerben az elvégzett szolgáltatást, értelmetlen volna visszarendelni őket egy későbbi időpontra, hiszen nem tudni, hogy akkor működni fog-e a rendszer, de a kártyát sem hagyhatják a rendelőben, hiszen a szabályzat tiltja, hogy visszatartsák a páciensek kártyáját – magyarázta a háziorvos.

Érdeklődésünkre kiderült az is, hogy a fennakadások nem mindig terjednek ki a teljes egészségügyi rendszerre, vagy az eltérő időben történő rendszerhasználat miatt nem mindenhol érzékelik a problémát. „Már hozzászoktunk ahhoz, hogy időnként nem működik és újra próbálkozni kell.

De a kolléganők azt mondják – le is kopogták –, hogy furamód, mostanában jól ment a rendszer. Természetesen várni most is kell, tehát nem instant történnek a dolgok, de ehhez már hozzászoktunk. Ez egy állandósult probléma, de nekünk az a tapasztalatunk az elmúlt időszakban, hogy talán javult a rendszer működése. Lassan működik, de nem lassabban, mint máskor, leállásokat nem tapasztaltunk. Igaz, mi csak a reggeli órákban használjuk a kártyás rendszert, és akkor nem kellene leterhelt legyen, hiszen a laborokon kívül akkor csak a járóbeteg-rendelőkben használják” – vázolta a tapasztalatokat Kádár-Dombi Péter, a Prodia laboratórium képviselője.

Sose működött jól, most sem

A gyógyszertárakban nem tapasztaltak a megszokottnál nagyobb fennakadásokat, ám ez közel sem jelenti azt, hogy elégedettek az elektronikus egészségügyi kártyákat kezelő rendszer működésével – derült ki egybehangzóan két gyógyszerész beszámolójából. Mindketten azt mondták, hogy a rendszer sose működött megfelelően. „Sose volt olyan, hogy tökéletesen működjön, nem tudom, kinek tűnt most fel, hogy akadozik, mert ez sose működött jól, én nem is tudnék semmi újat mondani erről. Hónap eleje van, az országos rendszernek ilyenkor búcsút inthetünk” – summázta a helyzetet egyikük.